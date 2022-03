Elden Ring ha un nuovo incredibile record del mondo (e non lo batterete)

Hidetaka Miyazaki e il suo team hanno creato Elden Ring con l’intento di renderlo il soulslike più longevo mai realizzato da FromSoftware: sebbene ci siano riusciti, i loro sforzi potrebbero sembrare quasi inutili di fronte alla tenacia di alcuni giocatori.

Gli speedrunner di tutto il mondo hanno infatti deciso di mettersi alla prova battendo Elden Ring nel minor tempo possibile, arrivando a raggiungere risultati che fino a pochi giorni fa sembravano addirittura impensabili.

Proprio quando si pensava che fosse impossibile arrivare a batterlo in meno di 59 minuti, lo speedrunner Distortion2 ha battuto il record del mondo per ben 3 volte di fila nel giro di pochi giorni.

PCGamer ha infatti segnalato che si è arrivati a raggiungere addirittura un massimo di 30 minuti di gameplay totali, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo il fan è già riuscito a totalizzare un nuovo impressionante risultato, che potrebbe davvero essere imbattibile.

Lo speedrunner ha infatti totalizzato la prima run sub 30 minutes al mondo, battendo il difficile soulslike con un tempo complessivo di 28 minuti e 59 secondi.

Distortion2 sta sperimentando ogni giorno sul proprio canale Twitch, ottimizzando sempre di più le run dell’ultima fatica di FromSoftware che ormai sembra difficile riuscire a battere.

Potete osservare la sua ultima impresa nel seguente video, ma vi avvertiamo che naturalmente troverete spoiler: sconsigliamo dunque la visione se non avete ancora finito Elden Ring.

Questi risultati sono stati resi possibili anche grazie al vasto open world, che ha reso molto più facile per la community scoprire glitch e trucchi che consentano di arrivare più facilmente alla fine del gioco.

Distortion2 ha già dimostrato di voler continuare a migliorarsi per abbassare ulteriormente il tempo: chissà se in futuro si riuscirà ad arrivare perfino a scendere sotto i 20 minuti, numero al momento impensabile.

Considerando che molti giocatori hanno perfino bisogno di un’app per non perdersi nel vasto Interregno, l’impresa sembra essere fuori dalla portata della maggior parte dei fan.

Per chi preferisse invece affrontare le sfide di FromSoftware in modo più semplice, e senza preoccuparsi di dover realizzare record del mondo, segnaliamo che adesso esistono le mod che introducono la modalità facile.

Se volete immergervi in un’altra amata e difficile avventura di FromSoftware, su Amazon potete acquistare Bloodborne Game of the Year a un prezzo speciale.