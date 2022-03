Elden Ring, abbiamo il messaggio ai giocatori più odioso di sempre

Come saprete fin troppo bene, proprio come in Bloodborne, anche in Elden Ring ogni Senzaluce può decidere di lasciare un messaggio sul terreno di gioco.

Come visto anche in giochi Dark Souls, aiutare spesso e volentieri gli altri giocatori è una pratica piuttosto gradita (e utile, in certi frangenti).

Altrettanto vero, però, che i giocatori di Elden Ring – tra una speedrun e un’altra – si stanno divertendo a inserire messaggi davvero bizzarri all’interno del gioco, magari contenenti strani riferimenti o doppi sensi piuttosto ambigui.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore ha infatti incontrato quello che potrebbe essere definito all’unanimità come il messaggio più frustrante di sempre.

L’utente Reddit xTurki ha condiviso un video in cui lo vediamo all’interno di quella che sembrerebbe essere una grotta.

Ai piedi di una scala di legni il giocatore nota un messaggio lasciato a terra pronto per letto: questi recita semplicemente “Sei pronto?“.

Subito dopo, vediamo un gruppo di nemici assaltare il giocatore da ogni parte, uccidendolo quasi all’istante. Il messaggio, invece di avvertire il giocatore del pericolo, lo trolla senza pietà alcuna.

Fortuna vuole che non tutti i giocatori sono così spietati e senza cuore, come quelli che hanno pensato di usare un’app per non perdersi nel vasto Interregno.

Nel caso aveste ancora problemi ad affrontare l’avventura di FromSoftware, segnaliamo che da ora esistono le mod che introducono la modalità facile.

Infine, avete letto che alcuni giorni fa è sbucata online quella che a prima vista sembrava essere una strana versione mobile cinese di Elden Ring?