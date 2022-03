Gran Turismo 7, nuova patch disponibile molto ricca: ecco cosa cambia

Gran Turismo 7 è l’ultimo capitolo della storica serie di uno dei simulatori di guida più amati del mercato videoludico, ed è uscito da pochi giorni in esclusiva per console PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il titolo porta con sé numerose migliorie anche dal punto di vista tecnico, anche grazie al lavoro svolto sulla fisica e sulla componente del sonoro.

Se volete saperne di più potete anche dare uno sguardo alla recensione del gioco sulle nostre pagine, a cura del nostro Domenico Musicò, che ne ha sottolineato pregi e difetti.

Ora, dopo che qualcuno ha esposto delle lamentele circa le microtransazioni e anche riguardo qualche bizzarro dettaglio grafico decisamente anacronistico, possiamo finalmente dare un’occhiata ad una nuova patch appena uscita.

Parliamo dell’update 1.06, che implementa alcune feature chiave come il Race Display, che adesso vede la presenza dell’indicatore della direzione e della velocità del vento, e Music Replay, che aggiunge 64 nuovi brani musicali.

Inoltre, è stato corretto un problema legato al mancato riconoscimento dei progressi svolti che impedivano di andare avanti nel gioco, e un altro che vedrebbe la comparsa di un errore durante l’utilizzo delle feature di broadcast su PS4.

La patch risolve anche un inconveniente legato ai World Circuits, in cui è possibile scegliere auto senza pneumatici per lo sterrato in gare disputate proprio su un terreno sterrato.

Se volete conoscere tutte le novità introdotte dal nuovo update, potete consultare questo link.

Il nuovo titolo di Polyphony Digital ha ottenuto anche i complimenti da parte di Sucker Punch, team dietro Ghost of Tsushima, altra esclusiva di pregio del parco titoli PlayStation.

Infine, Gran Turismo 7 non è disponibile proprio in tutte le parti del mondo, una nazione in particolare non potrà scendere in pista con il famoso simulatore.