Elden Ring, annunciato il primo DLC «Shadow of the Erdtree»!

Alla fine l’annuncio atteso dai fan è arrivato: FromSoftware e Bandai Namco hanno svelato «Shadow of the Erdtree», il primo DLC dedicato interamente ad Elden Ring.

Per il momento non sappiamo ancora molto della prossima espansione del soulslike (che trovate su Amazon), ma gli sviluppatori hanno annunciato semplicemente che «è attualmente in sviluppo».

Il clamoroso annuncio a sorpresa non è arrivato con un evento dedicato o un trailer in grande stile, ma con un semplice breve messaggio rilasciato dagli sviluppatori tramite l’account Twitter ufficiale dedicato al soulslike.

Di conseguenza, non sono ancora disponibili molti dettagli su cosa potranno aspettarsi i fan in questo DLC, ma ciò che è stato già confermato è che si tratterà di un’espansione dell’Interregno a tutti gli effetti.

Gli sviluppatori invitano in questo breve comunicato i Senzaluce ad alzarsi e percorrere insieme a loro «una nuova strada»: FromSoftware ha poi confermato che l’espansione Shadow of the Erdtree includerà «nuove avventure nell’Interregno».

Di conseguenza, i fan di Elden Ring dovrebbero potersi aspettare una nuova grande storia, anche se al momento non abbiamo alcun dettaglio o dato particolarmente rilevante per indicare in che modo sarà sviluppato il tutto.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Queste sono purtroppo le uniche informazioni attualmente disponibili, ma è probabile che già nelle prossime settimane il publisher e gli sviluppatori continueranno ad aggiornare i fan di Elden Ring sugli sviluppi del DLC.

Non abbiamo dunque al momento neanche una data d’uscita ufficiale, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori dettagli sulla prima espansione del soulslike open world.

Si tratta sicuramente di un ottimo modo per celebrare il primo anniversario del gioco, con gli sviluppatori che sembrerebbero aver ascoltato le richieste dei fan sull’arrivo di un DLC dedicato.

Una decisione che, in fondo, poteva sembrare prevedibile: proprio nelle scorse giornate gli sviluppatori avevano annunciato di aver venduto addirittura 20 milioni di copie in meno di un anno, cifre da capogiro per una nuova IP videoludica.

Ricordiamo anche che una piccola anticipazione era effettivamente già arrivata nelle scorse settimane: le build interne di Elden Ring si erano infatti aggiornate a sorpresa.