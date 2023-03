Enotria, il soulslike italiano, salterà il 2023 (ma la demo è in arrivo)

Jyamma Games, software house indipendente milanese, è al lavoro su Enotria The Last Song, un nuovo soulslike davvero molto particolare.

Ispirato a giochi come Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) si tratta di un progetto che si sposa eccezionalmente bene con un’ambientazione tutta italiana.

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo già raccontato del gioco alcuni mesi fa dopo averlo visto in anteprima assoluta, grazie a un invito degli sviluppatori.

Ora, però, ci sono importanti novità sul gioco, inclusa una finestra di lancio e una demo esclusiva in arrivo in occasione del PAX East 2023.

Via comunicato stampa, è stato confermato che Enotria The Last Song, l’action-RPG soulslike sviluppato da Jyamma Games, presenterà la sua Alpha Unreal Engine 4 Demo al PAX East 2023.

I partecipanti avranno la possibilità di esplorare il mondo illuminato dal sole di Enotria e di sperimentare in prima persona le sue meccaniche di gioco uniche.

Ispirato al folklore e ai misteri italiani, Enotria è un’esperienza soulslike che invita i giocatori a indossare maschere e brandire il potere di Ardore, per svelare i segreti di una terra bloccata in un loop senza fine.

«Siamo entusiasti di presentare la demo di Enotria The Last Song al PAX East 2023 e offrire ai partecipanti uno sguardo al nostro mondo ispirato al folklore italiano», ha dichiarato Giacomo Greco, fondatore e CEO di Jyamma Games.

E ancora: «Non vediamo l’ora che i giocatori sperimentino le nostre meccaniche di gioco uniche e si immergano nel nostro bellissimo mondo».

Stoyan Stoyanov, director del gioco, ha condiviso che l’obiettivo con Enotria è quello di catturare il cuore e l’anima dei soulslike, con un’esplorazione gratificante, diverse build dei giocatori e un design dei nemici vario.

L’aggiunta di Ardore come meccanica di gioco permetterà ai giocatori di alterare dinamicamente il mondo che li circonda, di risolvere enigmi e di sfruttare gli elementi in modi sistemici, offrendo una nuova interpretazione del genere.

Infine, è stato confermato che Enotria The Last Song uscirà nel 2024 su PC e console di ultima generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.

