Elden Ring, nella patch 1.07 si nasconde un riferimento ad un DLC?

Che Elden Ring riceverà prima o poi un DLC è una previsione abbastanza facile da fare, ma qualcuno sembra aver trovato dei riferimenti.

Il soulslike di From Software è stato in tutti questi mesi un titolo giocatissimo e amatissimo, con un hype che non è sceso granché dal lancio.

Elden Ring ha ricevuto la patch 1.07 che, a sorpresa, ha aggiunto tantissime novità tra cui le più attese dai fan.

Un aggiornamento che nasconde dei segreti, che i soliti utenti appassionati e zelanti hanno scovato e diffuso sul web.

Come riporta PlayStation Lifestyle, qualcuno ha setacciato ogni dato possibile all’interno dell’aggiornamento, scovando dei riferimenti ad un possibile contenuto aggiuntivo.

Elden Ring non ha ancora un DLC ufficialmente annunciato, ma stando a quello che ha scoperto un utente su Twitter ci sono degli indizi “palesi” sul fatto che esiste già.

Come potete vedere dal tweet qui sotto, ci sono dei modelli relativi a Rennala e Radagon mai visti nel gioco originale:

One hairstyle with some young-looking twintails has Rennala's crown attached for some reason. I'm told Rennala's regular crown model for players also has hair attached, but not this particular twintails style. pic.twitter.com/YlwIXrs9xu

— 洗脳探偵翡翠‍☠️ (@sennoutantei) October 13, 2022