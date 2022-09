Elden Ring, il primo DLC sarà annunciato a breve? Ci sono indizi

Elden Ring si è rivelato indubbiamente un enorme successo sia per la critica che per il grande pubblico, con quest’ultimo che non vede l’ora di poter tornare nell’Interregno con possibili grandi novità, per il momento non ancora annunciate.

Sebbene infatti Bandai Namco e FromSoftware non abbiano svelato ufficialmente alcun DLC per Elden Ring (trovate la Launch Edition su Amazon), gli appassionati sono convinti che gli sviluppatori possano presentare le prime grandi novità tra pochi giorni, in occasione del Tokyo Game Show 2022.

Come riportato da Game Rant, la line-up del TGS presentata dal publisher presenta infatti anche uno slot finale misterioso, che indica un nuovo annuncio in arrivo: c’è chi sospetta possa trattarsi del nuovo chiacchierato Armored Core o, in alternativa, un’espansione di Elden Ring.

Il misterioso slot dell’imminente evento non è però l’unico indizio a disposizione dei fan: proprio nelle scorse ore è infatti arrivato un annuncio molto interessante, ovvero il lancio entro fine anno di due impressionanti artbook da 800 pagine complessive, dedicate al soulslike open world.

FromSoftware ha infatti pubblicato i suoi artbook sempre pochi istanti dopo l’uscita di un DLC, ma in questo caso sembra aver deciso di fare uno strappo alla regola e svelarli prima del previsto.

Questa tempistica, unita al misterioso slot del Tokyo Game Show 2022, ha aumentato i sospetti riguardanti un possibile reveal imminente di un’espansione che, se il tutto dovesse essere confermato, potrebbe essere in uscita molto prima delle aspettative.

Naturalmente potrebbe anche trattarsi di semplici coincidenze: non sappiamo infatti con assoluta certezza se vedremo davvero un’espansione di Elden Ring o se ci sarà un annuncio slegato al soulslike open world, magari con un nuovo Armored Core o addirittura una IP inedita.

Raccomandiamo dunque di prendere la notizia con le dovute precauzioni e incrociare le dita in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, che vi riporteremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo che alcune settimane fa era spuntato online un presunto leak riguardante un DLC “svelato in anticipo”, poi però rivelatosi assolutamente falso: non resta che attendere per scoprire se i desideri dei fan saranno finalmente realizzati.