Fallout 2 Stagione 2 chiarirà il segreto di un personaggio

Lo show televisivo di Fallout è stato rinnovato per una seconda stagione, la quale promette già di chiarire alcuni punti oscuri della prima.

Ispirata a giochi come Fallout 76 (che trovate su Amazon in una speciale edizione esclusiva) e non solo, la serie TV Prime Video tornerà infatti prossimamente con un nuovo ciclo di episodi.

Ora che la seconda stagione di Fallout è stata quindi confermata, è tempo di scoprire cosa svelerà in più rispetto alla prima.

Tra i vari dubbi, sono in molti a domandarsi come ha fatto Moldaver (interpretata da Sarita Choudhury) a sopravvivere per duecento anni alla Grande Guerra.

La stessa Choudhury ha parlato a ScreenRant della cosa, rivelando che lei stessa non sa ancora tutto quello che è accaduto al suo personaggio.

Per fugare i vari dubbi lasciati in sospeso, infatti, dovremo necessariamente attendere la seconda stagione:

«Graham e Geneva potevano rispondere a qualche domanda, ma, per scelta, non potevano rispondere a tutte, e quella di come sia sopravvissuta Moldaver è una di quelle. Sì, ovviamente so qualcosa, ma non mi è permesso dirla», ha spiegato l'attrice.

Non ci resta che attendere, quindi, per scoprire cosa avrà in serbo per noi la seconda - e a questo punto attesissima - stagione dello show targato Amazon Prime Video.

Restando in tema, è già stato suggerito che i Deathclaws (creatura apparsa di sfuggita, sotto forma di scheletro, durante il finale della Stagione 1 di Fallout fuori da New Vegas) faranno parte della nuova stagione.

Ma non solo: gli spettatori più attenti della serie TV di Fallout hanno notato un Easter Egg che rimanda al gioco di ruolo originale di Interplay del 1997.

Infine, il Ghoul di Walton Goggins non è basato su nessun personaggio di Fallout, ma i fan si sono chiesti se lo avessimo già incontrato nella saga videoludica.