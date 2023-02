Elden Ring è un vero trionfo: vendute 20 milioni di copie in meno di un anno

Il soulslike open world ha ormai raggiunto risultati incredibili per una nuova IP sul mercato videoludico: Bandai Namco e FromSoftware hanno infatti comunicato di aver venduto più di 20 milioni di copie di Elden Ring in tutto il mondo.

Se pensiamo che si tratta di un progetto originale — pur rappresentando comunque l’evoluzione di titoli come Dark Souls e Bloodborne — e considerando anche che non sono stati ancora annunciati DLC, le vendite di Elden Ring (lo trovate su Amazon) diventano ancora più sbalorditive, consacrando ormai l’open world nell’olimpo videoludico.

Del resto, già lo scorso giugno era diventato addirittura uno dei videogiochi più venduti nella storia del mercato statunitense: un record che potrebbe essere diventato ancora più ampio, a giudicare dagli ultimi dati ufficiali.

Come riportato da Gematsu, le vendite si erano fermate a 16.6 milioni di copie durante lo scorso giugno, il che significa che da quel momento fino ad ora sono state piazzate almeno altre 3.4 milioni di unità.

Ricordiamo inoltre che non è ancora passato nemmeno un anno dal suo lancio ufficiale: Elden Ring è infatti uscito sul mercato lo scorso 25 febbraio, dunque FromSoftware ha raggiunto questo impressionante bottino a 3 giorni di distanza dal suo primo anniversario.

Un risultato che non poteva che essere celebrato insieme ai fan: gli sviluppatori si sono diretti subito sui social network, mostrando al pubblico i loro «più sentiti ringraziamenti» per aver scelto di supportarli e accompagnarli in questo lungo viaggio.

Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv — ELDEN RING (@ELDENRING) February 22, 2023

Vale inoltre la pena di ricordare che il soulslike open world non è stato un successo solamente a livello commerciale, ma ha conquistato anche la critica internazionale: Elden Ring ha infatti conquistato oltre 260 GOTY in tutto il mondo — inclusi i nostri award — tra i quali non possiamo non ricordare l’ambizioso premio assegnato ai The Game Awards 2022.

Il futuro di quello che ormai possiamo considerare un franchise vero e proprio sembra dunque essere più solido che mai: non ci resta che attendere e scoprire che cosa potremo aspettarci per il futuro di questa saga.

Nel frattempo, vi suggeriamo di appuntare il 25 febbraio 2023 sul vostro calendario: in tale giornata si festeggerà infatti il primo anniversario con un evento speciale, che potrebbe riservare annunci a sorpresa.