Elden Ring, il fan che batteva Malenia una volta a settimana ha smesso (ma c’è un perché)

FromSoftware e Bandai Namco hanno da poco svelato «Shadow of the Erdtree», il primo DLC dedicato interamente ad Elden Ring, cosa questa che ha convinto un fan sfegatato del gioco a interrompere una certa ricorrenza settimanale.

L’ultimo titolo dai creatori della serie di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo basso) è del resto un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni.

L’annuncio a sorpresa del DLC è arrivato con un breve messaggio rilasciato dagli sviluppatori tramite l’account Twitter ufficiale dedicato al soulslike.

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, il fan di Elden Ring che aveva deciso di battere Malenia ogni settimana in attesa del reveal del DLC ha finalmente detto stop alla sua impresa.

Ora che il DLC è stato confermato, l’utente noto come JPNB può finalmente calare il sipario sui suoi appuntamenti settimanali con Malenia, ossia quello che è considerato il boss più difficile dell’Interregno.

Avendo capito che battere Malenia ogni singolo giorno stava diventando un’impresa troppo ardua, soprattutto senza indicazioni su quando sarebbe stato annunciato il DLC, JPNB l’ha trasformata in un evento settimanale.

Mantenendo la parola data, lo streamer ha battuto Malenia 62 volte da quando ha deciso di dare il via alla sfida lo scorso mese di maggio, utilizzando ogni volta un diverso set di abilità, armi e incantesimi.

JPNB si sarà ora probabilmente unito al resto della community di Elden Ring nel tentativo di capire cosa potrebbe effettivamente includere il DLC in uscita prossimamente.

FromSoftware ha rivelato solo un’immagine, la quale mostra un personaggio in sella a un cavallo che molti pensano essere Miquella. Alcuni hanno del resto analizzato attentamente l’artwork del DLC «Shadow of the Erdtree» in cerca di indizi, sebbene la verità deve essere ancora portata alla luce.

Ricordiamo anche che una piccola anticipazione del contenuto in arrivo era già arrivata nelle scorse settimane: le build interne di Elden Ring si erano infatti aggiornate a sorpresa.

Nel mentre, nelle scorse giornate gli sviluppatori avevano annunciato di aver venduto 20 milioni di copie in meno di un anno, cifre da capogiro per il loro souls.