Elden Ring, il nuovo DLC è in arrivo? Spunta un indizio importante

FromSoftware sarebbe attualmente al lavoro per espandere ulteriormente Elden Ring con un nuovo importante aggiornamento, che potrebbe perfino corrispondere al chiacchierato — e desiderato — primo DLC dell’Interregno.

L’open world soulslike (che trovate su Amazon) è stato indubbiamente uno dei prodotti videoludici più importanti di tutto lo scorso anno, ma pare che il team di Hidetaka Miyazaki non abbia alcuna intenzione di fermarsi qui.

Gli utenti del forum Reddit GamingLeaksAndRumors hanno infatti riportato un interessante movimento segnalato da SteamDB: pare infatti che uno dei branch «Playtest» della pagina Steam sia stato misteriosamente aggiornato nelle scorse ore.

Un evento simile era già accaduto in occasione dell’aggiornamento che ha introdotto i Colossei in Elden Ring: è dunque possibile che FromSoftware si stia preparando a lanciare una nuova espansione importante nelle prossime settimane.

Gli utenti ricordano infatti che ad essere aggiornato è stato proprio il branch «play-test-3»: l’ultima volta che aveva ricevuto un update è stato il 26 ottobre 2022, a pochi mesi di distanza dalla patch dedicata all’update PvP.

Di conseguenza, FromSoftware potrebbe aver iniziato a testare alcune novità in arrivo per Elden Ring, se non un DLC particolarmente corposo allora un aggiornamento con nuove interessanti funzionalità.

Naturalmente, al momento non possiamo sapere con certezza se sia effettivamente previsto un lancio nelle prossime settimane, anche se occorre ricordare che gli stessi sviluppatori hanno già ammesso di non aver ancora finito con le avventure nell’Interregno.

Non resta dunque che attendere e scoprire quali sono le novità che vuole implementare il team di Hidetaka Miyazaki: per il momento, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per scoprire tutte le ultime novità. Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Elden Ring è riuscito a conquistare numerosi premi e riconoscimenti, incluso l’ambito Gioco dell’Anno agli ultimi The Game Awards, ma l’opera di FromSoftware non ha ancora intenzione di fermarsi e vuole conquistare un altro GOTY importante.