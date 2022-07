Elden Ring ha ottenuto uno dei record più impressionanti di sempre

Elden Ring è un successo, e di certo non serve una classifica per sapere quanto il pubblico abbia amato l’ultimo titolo di From Software.

È indubbio che il titolo (lo trovate su Amazon), il soulslike dei miracoli, abbia consacrato definitivamente From Software agli occhi dei fan (e non solo).

Negli ultimi mesi è anche diventato il titolo più chiacchierato sui social network del 2022, stando ad una recente analisi.

E tutti i fan sperano di sapere al più presto cosa ci sarà nel futuro di From Software, anche per colpa di un recente leak che ha acceso gli animi.

Nel frattempo Elden Ring sta continuando ad accumulare risultati e record, tra cui l’ultimo che riporta VGC, probabilmente tra i più impressionanti.

L’ultimo soulslike di From Software è ora tra i primi 10 giochi più venduti nella storia del mercato statunitense, tra quelli con il maggior incasso in dollari, stando ai dati rilevati da NPD Group.

Elden Ring è stato il gioco più venduto di giugno e si è piazzato al primo posto in termini di vendite in quattro dei suoi primi cinque mesi dall’uscita.

Seeing some confused by the "Premium Games" definition – this just means games with an upfront purchase price and excludes downloadable content/MTX/recurrent post-launch spending. Premium includes whatever upfront price a player must pay before being able to play the game. https://t.co/CydlfpstNn

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 15, 2022