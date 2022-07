Elden Ring, brutte notizie per il DLC “svelato” in anticipo: ecco le prove

Nelle ultime ore si è discusso fortemente di un grave attacco hacker che avrebbe coinvolto Bandai Namco, che sembrava aver svelato in anticipo i piani per i prossimi giochi in uscita, compreso un nuovo DLC di Elden Ring.

I fan del soulslike open world (potete recuperare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) erano rimasti dunque particolarmente soddisfatti da quello che sembrava essere un leak davvero promettente, pur essendo fonte di grandi sospetti fin dal lancio.

Vi avevamo anticipato che c’era un elevatissimo rischio di trovarci di fronte a un fake: sebbene Bandai Namco si sia rifiutata di commentare le indiscrezioni, alla fine i fan sono riusciti a scoprire da soli le prove di trovarci davanti a quello che è definibile, senza mezze misure, solamente un falso.

Come riportato da DualShockers, il tutto appare evidente osservando semplicemente alcuni dei giochi indicati nell’immagine diffusa sui social: l’indizio più grave arriva tramite Tekken 8, che utilizza un logo fan made presente in popolari video.

Inoltre, Bandai Namco aveva già anticipato che il prossimo capitolo di Digimon non sarà un nuovo episodio di Cybersleuth, come invece verrebbe indicato, ma un gioco inedito che deve essere ancora annunciato.

For anyone wondering, this is fake. The Tekken logo is from a fan video, Digimon is not getting a Cybersleuth title next from what I hear, and Barbarians of the Badlands is just a silly title.

We will get Elden Ring DLC, but not this. And hopefully Armored Core too pic.twitter.com/mbfoVIlu72

— The Lore Hunter (@TheLoreHunter) July 12, 2022