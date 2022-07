Quali sono i videogiochi più popolari del 2022? Ecco la classifica social: c’è Elden Ring

Dopo avere ormai superato la metà del 2022, è arrivato il momento di scoprire quali sono stati i videogiochi più chiacchierati dell’anno sui social network: naturalmente non poteva mancare anche Elden Ring, sebbene la sua posizione potrebbe rivelarsi sorprendente.

Questo perché, contrariamente alle aspettative, il soulslike open world che ha conquistato tutti i fan (la Launch Edition è disponibile in consegna rapida su Amazon) non è stato il titolo più popolare al mondo, almeno stando alla classifica ufficiale rilasciata da Twitter Gaming.

Come riportato da Nintendo Life, il popolare social network ha infatti stilato la consueta classifica globale con i 10 giochi più popolari su Twitter, che potete scoprire voi stessi nella seguente immagine:

Sembra che a dominare i tweet degli utenti ci sia stato dunque Genshin Impact, il popolarissimo free-to-play di HoYoVerse, ma anche Elden Ring ha occupato una posizione più che rispettabile, grazie al settimo gradino della classifica.

Nella top 5 emerge inoltre la saga di Final Fantasy, aiutata sicuramente dai recenti annunci di FFVII Rebirth e Crisis Core Reunion, oltre che dal reveal di Final Fantasy XVI; in top 10 è poi possibile scoprire tra i free-to-play anche Apex Legends e Valorant, particolarmente popolari nella community di Twitter.

A chiudere la classifica è possibile scoprire invece a sorpresa anche la serie The Legend of Zelda, presumibilmente per l’hype legato a Breath of the Wild 2, la cui uscita sembrerebbe sfortunatamente ancora molto distante.

Se dovessero venire rilasciati ulteriori aggiornamenti per Elden Ring, alla fine il capolavoro di FromSoftware potrebbe riuscire a conquistare gradini più alti della classifica: non aspettatevi però che questo possa accadere con il DLC «svelato» in anticipo, rivelatosi in queste ore solo un falso.