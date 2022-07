Il futuro di Elden Ring, FromSoftware e non solo svelato in anticipo?

Sono momenti particolarmente tesi per Bandai Namco, il quale proprio in queste ore sembrerebbe essere stato infatti preso di mira dagli hacker.

Il publisher di franchise come Elden Ring (potete recuperare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) avrebbe visto rubare informazioni sensibili di vario genere.

Bandai Namco avrebbe al momento rifiutato di commentare l’indiscrezione, come vi abbiamo spiegato alcune ore fa.

Nonostante ciò, via ResetEra è stato riportato un presunto leak che avrebbe rivelato con notevole anticipo alcune delle novità targate Bandai Namco previste nei prossimi mesi.

Un’immagine – la cui validità è ancora tutta da verificare – vedrebbe infatti in uscita, nel 2023, il nuovo Armored Core, oltre a Dragon Ball The Breakers.

Attesi successivamente anche Little Nightmares III, Dragon Ball FighterZ Super e Digimon Story Cyber Sleuth 2, così come altri pezzi grossi di un certo peso.

Il DLC Elden Ring Barbarians of the Badlands, Tales of Ascension e Tekken 8 farebbero il paio anche con Dragon Ball Xenoverse 3, Code Vein 2 e One Punch Man Fighter Association.

Ovviamente, al momento nessuno di questi titoli è stato confermato da Bandai Namco, visto e considerando che il leak è da considerarsi assolutamente non ufficiale e quindi ad altissimo rischio fake.

Vero anche che, alcuni giorni fa, i fan dei titoli FromSoftware si sono detti assolutamente certi di sapere quale sarà il nuovo gioco dai creatori di Dark Souls.