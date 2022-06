Elden Ring è gratis, da adesso, ma in versione a 8-bit

Da diversi mesi, un giocatore di Elden Ring appassionato di retrogaming stava lavorando a un demake dell’ultimo souls di FromSoftware ma per il primo Game Boy in bianco e nero.

Il gioco (che trovate anche su Amazon) è infatti stato più volte riletto come fosse un gioco appartenente alle passate generazioni di console

Come sarebbe stato se fosse stato lanciato su Super Nintendo, invece che sulle console moderne, ci è stato mostrato infatti solo poco tempo fa.

Ora, come vi avevamo del resto anticipato su queste stesse pagine, l’utente Shin ha creato un demake non ufficiale di Elden Ring nello stile dei giochi pubblicati per la classica console portatile Nintendo.

Un video su YouTube (via Game Rant) mostra il gioco in tutta la sua gloriosa grafica retrò, con anche la caratteristica colorazione verde della console della Grande N.

Il file di gioco è disponibile per il download gratuito attraverso la pagina di Itch.io, oppure sul sito ufficiale del gioco.

Si dice anche che questa versione fatta in casa del soulslike possa funzionare sul vero hardware Nintendo, magari via cartuccia. cosa questa che sicuramente incuriosirà gli appassionati del dispositivo portatile anni ’80.

Il progetto finito è un’interpretazione impressionantemente autentica del titolo di FromSoftware, che racchiude elementi familiari del gioco che i fan riconosceranno senza alcun dubbio. Va sottolineato che questo demake include solo la regione di Limgrave e non il gioco completo, anche se Shin ha dichiarato di voler aggiungere altro in futuro, se possibile.

Se ve lo state chiedendo, sì, un fan ha trasformato Elden Ring anche in un vero e proprio demake a 32-bit, altrettanto affascinante per chi ama la prima PlayStation.

Ma non è tutto: un modder ha anche deciso di inquadrare Elden Ring da una prospettiva del tutto inedita, facendolo rassomigliare in tutto e per tutto a un capitolo di Baldur’s Gate o Diablo.

Per concludere, un altro appassionato del gioco targato FromSoftware ha deciso di ricreare la battaglia contro Margit, ma questa volta rigorosamente in due dimensioni, per un risultato finale realmente sorprendente.