Elden Ring è bellissimo, ma in versione PS1 è meglio

Oggi è il day one di Elden Ring, l’ultimo titolo prodotto e sviluppato del team di Hidetaka Miyazaki, un gioco largamente atteso dai fan di tutto il mondo.

L’ultima produzione dai creatori della saga di Dark Souls è infatti un soulslike davvero imperdibile e in grado di far fare al genere uno scatto di qualità.

Il gioco ha anche ricevuto una prima patch, in grado di modificare alcune caratteristiche tecniche e non (specie per l’utenza console).

I fan hanno infatti già segnalato diverse problematiche, tanto che l’ultimo capitolo di FromSoftware è purtroppo già caduto vittima di review bombing. Ora, però, qualcuno ha ben pensato di distrarre i giocatori particolarmente critici con una versione PS One del gioco.

L’ormai noto Hoolopee ha infatti pubblicato sul suo canale YouTube un video in cui mostra un vero e proprio demake di Elden Ring.

Il fan ha infatti ricreato alcune delle sequenze viste nei trailer del gioco, ma inquadrando il tutto con una grafica che sembra uscita dalle classiche produzioni a 32-bit.

I colori, le texture (con tanto di pixel in bella vista) e persino gli effetti sonori ricalcano infatti quelli dei giochi usciti a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000.

Poco sotto, trovare il video che mostra Elden Ring come fosse uscito sulla prima PlayStation:

Purtroppo, però, al momento in cui scriviamo non è prevista alcuna versione scaricabile di questo demake, come invece è accaduto ad esempio con Bloodborne in tempi non sospetti. La speranza è che qualcuno decida davvero di realizzarne una demo, magari gratuita.

Parlando sempre di rifacimenti in salsa retrogaming, avete visto che qualcuno ha anche realizzato una bellissima versione PS One di Dead Space, l’horror sc-fi di EA.

Senza contare che un altro fan particolarmente nostalgico ha invece dato alla luce un demake di The Last of Us Part II realmente sorprendente.