Elden Ring, ma sul primo Game Boy, è un tuffo nella nostalgia

Un giocatore di Elden Ring particolarmente appassionato di retrogaming sta lavorando a un vero e proprio demake dell’ultimo gioco di FromSoftware per il primo Game Boy.

Il soulslike è un gioco grande, bello e complesso (che trovate anche su Amazon), ma come sarebbe stato se fosse stato lanciato sulla prima piattaforma portatile Nintendo, invece che sulle console moderne?

Non chiedetevelo più, visto che un fan sta trasformando il gioco per la console della Grande N, un po’ come accaduto con il demake a 32-bit, altrettanto affascinante.

Come riportato anche da GamesRadar+, l’utente di Reddit Shin ha condiviso i suoi piani per il demake, lasciando tutti di sasso.

Un breve video mostra l’intro di Elden Ring fedelmente ricreata in stile 8-bit: partendo da una cappella in rovina, il nuovo Senzaluce si aggira tra le tombe e le strutture di pietra che disseminano l’area iniziale del gioco.

Anche i combattimenti sono presenti in tutta la loro gloria, ma in scala ridotta, con i piccoli guerrieri in grado di eseguire capriole evasive e veloci attacchi di spada.

Non passa molto tempo prima di imbattersi anche primo boss del gioco, il Grafted Scion. Proprio come nel gioco vero e proprio, lo scontro è davvero impari finendo nel peggiore dei modi, accolti quindi dalla fin troppo familiare schermata ‘Sei morto’.

Shin sta usando GB Studio 3.0 per sviluppare questo avvincente demake di Elden Ring, con l’obiettivo di renderlo effettivamente giocabile entro la fine di maggio (l’autore spera anche di rilasciare una demo molto presto).

Potete seguire i progressi sul canale Twitch, dove gli autori trasmetteranno in streaming parte dello sviluppo del gioco.

Restando in tema, un modder ha deciso di mostrare Elden Ring da una nuova prospettiva, letteralmente, come fosse un capitolo di Diablo.

Ma non solo: un altro fan del titolo targato FromSoftware ha deciso di ricreare la battaglia contro Margit nello splendore del 2D.