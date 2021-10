Elden Ring, la nuova immagine mostra un personaggio misterioso

L’attesa verso Elden Ring inizia a crescere giorno dopo giorno, visto anche che il nuovo soulslike di FromSoftware è stato da poco rinviato di un mese.

Il vero, grande erede della saga di Dark Souls promette infatti faville, portando il genere verso nuove vette tecniche e – si spera – anche e soprattutto ludiche.

Il rinvio del gioco non sembra però essere stato un dramma per i giocatori, considerato anche che l’avventura realizzata collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin quasi certamente non deluderà le aspettative.

Del resto, Elden Ring ha da poco ricevuto il primo rating ufficiale direttamente dalla Corea, il quale toglie quasi ogni dubbio circa la maturità del prodotto.

Ora, attraverso i canali social ufficiali del gioco, Bandai Namco e FromSoftware hanno rilasciato una nuova e suggestiva immagine in-game.

Questa mostra un apparente momento di quiete, in cui possiamo fare la conoscenza del personaggio di Melina, accompagnata al suo fianco dall’ormai ben noto Senzaluce.

«Viaggiatore da oltre la nebbia, io sono Melina. Ti offro un accordo» , si legge nel messaggio di accompagnamento allo screen, visionabile poco sotto.

Al momento non è chiaro se il ruolo del personaggio di Melina sarà in qualche modo simile a quello della Guardiana del Fuoco visto in Dark Souls, cosa in ogni caso altamente probabile.

In Dark Souls 3, ad esempio, questa si trova all’Altare del Vincolo, più precisamente vicino al falò, ed aiuta il giocatore nel suo difficile viaggio attraverso Lothric.

Sembra certo che il protagonista dovrà collaborare a stretto contatto con Melina, in modo da proseguire il suo viaggio nella dimensione dilaniata dalla cosiddetta Disgregazione.

Elden Ring è tornato a mostrarsi in questi giorni, non in via ufficiale purtroppo, bensì con un brevissimo filmato di gameplay che mette in luce l’open world.

Ma non solo: FromSoftware ha già avvertito che una feature sarà assente dalla versione PS5 del gioco, nonostante non sembra essere un problema da strapparsi i capelli.

Per concludere, vi ricordiamo che su SpazioGames vi abbiamo da poco proposto la nostra classifica dei migliori giochi appartenenti al genere dei soulslike.