Elden Ring, un mostruoso personaggio si lega a una piacevole conferma

Elden Ring, il nuovo soulslike di FromSoftware, continua la sua corsa verso i negozi, nonostante il gioco sia stato da poco rinviato di appena un mese.

Quello che da molti è già considerato come l’erede spirituale della saga di Dark Souls promette infatti grandi cose, specie per il fatto che il titolo proporrà per la prima volta un impianto open world.

Il rinvio del gioco realizzato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin non sembra però aver scalfito l’interesse dei giocatori di tutto il mondo.

Questo anche per via del fatto che Elden Ring ha da poco ricevuto il primo rating ufficiale direttamente dalla Corea, una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a un gran numero di persone.

Ora, il team di sviluppo e Bandai Namco hanno pubblicato una nuova e suggestiva immagine del gioco, la quale s’accompagna a un messaggio che cerca di chiarire un po’ di cosa si tratta.

Il nuovo screen mostra infatti una creatura umanoide dall’aspetto di un lupo, armato con un enorme spadone davvero molto minaccioso.

La frase d’accompagnamento recita: «un lupo fedele che azzannerà sempre i nemici del suo padrone».

A loyal wolf will always bite at his master's enemies.

Register before November 1 and you may be selected to join the #ELDENRING Closed Network Test: https://t.co/fuF1iFvBGS pic.twitter.com/L4lalmYe0z

— ELDEN RING (@ELDENRING) October 26, 2021