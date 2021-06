Elden Ring, “gesto di classe” di Miyazaki per il reveal: ecco com’è andata

Elden Ring è stato sicuramente l’annuncio più atteso della Summer Game Fest 2021, che è arrivato solamente alla fine della presentazione ideata da Geoff Keighley: a quanto pare, la scelta di mostrarlo negli istanti conclusivi sarebbe stata di Hidetaka Miyazaki, l’autore della serie.

Ci si aspettava che sarebbe arrivato un trailer del nuovo titolo ideato dai creatori di Dark Souls, una voce che era stata alimentata da tempo: quello che non si sapeva era come mai fosse stato scelto di svelarlo solamente nei minuti finali.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro recap live, è stato infatti scelto di chiudere lo show con il titolo realizzato in collaborazione con George R. R. Martin.

Nel trailer mostratoci abbiamo avuto modo di scoprire più dettagliatamente il gameplay, scoprendo anche quale sarà la data d’uscita ufficiale del titolo.

Tramite un post sul suo profilo Twitter, il giornalista e presentatore Geoff Keighley ha svelato che l’idea di mostrare Elden Ring solo alla fine sarebbe stata proprio di From Software, e non sua.

In quello che il giornalista definisce un «gesto di classe» da parte dell’autore e del suo team, rivela che la loro intenzione era infatti quella di dare maggiore importanza a tutti i titoli che sono stati mostrati durante la conferenza.

Il rivelare, dopo due anni dalla prima presentazione, il nuovo trailer di Elden Ring sarebbe diventato poi un gradito premio per tutti gli utenti che hanno scelto di seguire l’evento dall’inizio alla fine.

A rivelarlo è stato proprio lo stesso presentatore, che ha elogiato pubblicamente l’operato dello studio di sviluppo:

«Voglio ringraziare personalmente From Software per aver avuto l’onore di re-introdurre Elden Ring.

Ecco una cosa di cui potreste non essere a conoscenza: Miyazaki-san e From hanno voluto posizionarlo alla fine dello show come ricompensa per i fan che hanno guardato l’intero evento, e di utilizzare l’anticipazione per elevare tutti i giochi mostrati nello showcase.

Un vero gesto di classe».