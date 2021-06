Elden Ring è pronto al reveal? Spunta una data

Secondo un rumor, ci sarebbero buone possibilità di vedere Elden Ring nel corso del Summer Game Fest, pronto a partire dal 10 giugno alle ore 19:00.

Il titolo degli autori di Sekiro Shadows Die Twice è rimasto nell’ombra fin dal reveal, e la community è in trepidante attesa di nuove informazioni sul progetto che vanterà il coinvolgimento di George R.R. Martin.

Alcuni fan non hanno preso benissimo l’assenza di notizie sul gioco, e uno di loro ha deciso di scaricare la tensione sconfiggendo ogni giorno il boss finale dell’ultimo titolo di From Software.

È pur vero che sono passati più di 700 giorni dall’annuncio, e la quantità di tempo trascorso è stata indirettamente proporzionale alle informazioni divulgate dal publisher e dagli sviluppatori.

Nel corso del Game Mess Show, il giornalista Jeff Grubb ha rivelato che Elden Ring sarà presente nel corso del Summer Game Fest. Si tratta di una notizia inaspettata, che arriva a soli cinque giorni dall’inizio dell’evento.

Il gioco era stato inizialmente annunciato durante la conferenza di Microsoft nel corso dell’E3 2019, ed era poi sparito dai radar, limitandosi a qualche sporadico ritorno tramite rumor e indiscrezioni.

Come riportato anche da Wccftech, Elden Ring sarebbe quindi destinato a essere mostrato di nuovo in occasione del festival organizzato da Geoff Keighley e non durante l’E3 2021.

Una nuova presentazione del gioco degli autori di Sekiro Shadows Die Twice dovrebbe essere prevista per il 10 giugno, proprio in concomitanza con l’avvio del Summer Game Fest.

Alcune novità sul prodotto erano arrivate già nei giorni scorsi tramite l’insider Omnipotent, secono il quale il titolo sarebbe prossimo al ritorno e garantirebbe la possibilità di usufruire di una sola cavalcatura.

Nel caso in cui le informazioni non dovessero rivelarsi attendibili, vi ricordiamo che la conferenza di Bandai Namco, publisher del gioco, è prevista per il 15 giugno nel corso dell’E3 2021.

Solo qualche settimana fa, alcuni tweet dall’account ufficiale dell’E3 avevano fatto sognare i fan, tramite allusioni dirette a Elden Ring e GTA 6 che, a questo punto, non sembrerebbero più così attendibili.

I giocatori in attesa di novità sono moltissimi, e alcuni di loro hanno scelto di immaginare come potrebbe essere l’ipotetico “boss finale” del titolo di From Software.

Sapevate che Elden Ring non è il primo gioco al quale ha lavorato George R.R. Martin? Nel 2021, lo scrittore ha unito le sue forze con Cyanide per dare vita a un prodotto ispirato a Game of Thrones, la sua opera più nota.