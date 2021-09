Elden Ring, From Software non vi farà perdere neanche un mini-dungeon

Elden Ring è sempre più vicino e, come di consueto, arrivano sempre più informazioni da parte di From Software riguardo la nuova avventura soulslike.

Gli autori della serie Dark Souls stavolta hanno cambiato marcia, sperimentando ancora di più con le peculiarità di un gameplay che vira verso l’open world.

Tra le varie funzionalità del gameplay ci sarà infatti anche il viaggio rapido, che di recente gli sviluppatori hanno spiegato meglio in una intervista.

E, come da tradizione, tornerà anche un sistema di co-op che stavolta funzionerà in modo leggermente diverso dal solito.

Torniamo a parlare proprio del mondo di Elden Ring, curato anche da George R.R. Martin autore della saga di romanzi che ha dato vita a Game of Thrones, e precisamente dei dungeon minori disseminati per la mappa.

Come già sappiamo nella mappa ci saranno dei grandissimi sotteranei, chiamati Legacy Dungeons, che sono legati alla trama principale o comunque agli elementi più importanti della lore. Ne esistono anche altri però, più piccoli, in cui i giocatori potranno avventurarsi.

Questi dungeon più piccoli, però, potrebbero scappare all’attenzione del giocatore, e per questo From Software userà le torri di guardia tanto odiate dai videogiocatori.

Yasuhiro Kitao di From Software ha spiegato, tramite Gaming Bolt, come le famigerate torri permetteranno ai giocatori di non perdere nessun mini-dungeon:

«Abbiamo implementato alcuni modi per aiutarvi a trovare questi dungeon. Per esempio, potrete trovare delle strutture chiamate torri di guardia che vi daranno una visione chiara dei dintorni. Potete zoomare sulle strutture, trovare i dungeon che verranno segnati automaticamente sulla mappa.»

Un modo sicuramente molto apprezzabile per far sì che i giocatori possano assaporare ogni angolo di Elden Ring in assoluta tranquillità, dal 21 gennaio 2022 quando sarà disponibile.

Il titolo sarà disponibile anche su PC, con dei requisiti hardware molto interessanti perché decisamente abbordabili.

Mentre George R.R. Martin si è occupato di tantissimi dettagli del mondo di gioco, ma non tanti quanto si pensava all’inizio.

Per aggiornarvi su Elden Ring, invece, qui trovate tutto quello che vi serve sapere per essere pronti ad affrontare il nuovo titolo From Software.