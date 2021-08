Elden Ring, come funzionerà la co-op? Risponde From Software

Considerata la reputazione che From Software è riuscita a costruirsi nel corso degli ultimi anni, non sorprende che l’attesa per Elden Ring sia letteralmente spasmodica.

I dettagli sul prossimo titolo della software house di Dark Souls aumentano costantemente in vista del lancio, previsto per il 21 gennaio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Per quanto riguarda la versione PS5, è emersa la possibilità che una feature potrebbe mancare all’appello (tranquilli, non c’entra DualSense).

Nei giorni scorsi è stato finalmente alzato il sipario sulle dinamiche relative all’open world e al viaggio rapido, che non mancheranno di accendere la vostra curiosità in attesa del debutto.

Di questi tempi From Software sembra essere particolarmente prodiga di dettagli, e gli ultimi riguardano la modalità co-op e il modo in cui sarà possibile accedervi.

Non sarà necessario usare oggetti consumabili rari per invitare un amico, come avvenuto nei titoli della serie Dark Souls, ma non è chiaro se la modalità potrà essere avviata in qualsiasi momento o solo in specifiche aree della mappa.

Ad ogni modo, potremo contare sull’aiuto di massimo due amici, grazie ai quali l’approccio all’avventura potrebbe cambiare radicalmente. In questo caso, però, non potremo fare uso della cavalcatura (via WccfTech).

La modalità co-op sarà inoltre un requisito per le invasioni PvP, come confermato dalla stessa software house. Di conseguenza, non sarà possibile attaccare in due o in tre un giocatore che sta conducendo una partita in solitaria.

Si tratta di una dinamica suggerita dai fan, che From Software ha voluto tenere in considerazione in sede di sviluppo e che ha infine deciso di inserire definitivamente.

È molto probabile che, in attesa del 21 gennaio 2022, nuovi dettagli, utili per smorzare l’attesa e fantasticare su un titolo così atteso, continuino ad arrivare a cadenza regolare.

Nella cornice della Gamescom 2021 Elden Ring è riuscito ad aggiudicarsi a sorpresa un ambitissimo premio, evento che lascia ancora più sbalorditi se si pensa che il gioco non era nemmeno presente alla kermesse.

È da un po’ che si parla dell’eventualità che il nuovo titolo di From Software possa essere più facile, argomento “affrontato” anche dal publisher Bandai Namco qualche settimana fa.

Se tutto ciò vi affascina e sperate di immergervi nelle atmosfere del gioco anche grazie a doppiaggio italiano, abbiamo una brutta notizia da darvi.