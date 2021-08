Elden Ring, Martin è meno coinvolto del previsto nel titolo From Software

Stiamo tutti aspettando Elden Ring con grande trepidazione, perché dal nuovo titolo di From Software ci aspettiamo tutti moltissimo.

Lo studio dei Dark Souls ha intenzione di alzare molto l’asticella della qualità con questo nuovo progetto, e l’hype è alle stelle.

Proprio in questi giorni sono uscite delle anteprime che ci hanno molte nuove informazioni sul titolo, riguardanti per esempio il funzionamento della modalità co-op.

E sempre di recente abbiamo scoperto che in Elden Ring potrebbe mancare una feature molto richiesta, ma per fortuna un’altra importante sarà presente.

Una delle nozioni più importanti che, da sempre, hanno accompagnato il reveal di Elden Ring è sicuramente il coinvolgimento di George R.R. Martin nella scrittura di alcuni elementi della lore del titolo. Ma non così tanti, a quanto pare.

L’autore dei romanzi “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”, da cui è stata tratta la serie di culto Game of Thrones, è stato sempre molto misterioso riguardo il suo contributo specifico nell’opera di From Software ed oggi scopriamo che, sicuramente, non ha scritto i testi all’interno del gioco.

Da Game Rant apprendiamo che lo scrittore ha contribuito alla creazione del mondo di gioco, dei miti e della storia passata, tutto il worldbuilding, ma che non si è occupato in alcun modo delle iconiche descrizioni degli oggetti.

I testi, che rappresentano il marchio di fabbrica dei titoli From, rimangono ad opera di Hidetaka Miyazaki e del suo team, che della narrativa ambientale hanno fatto la loro forza, e che in Elden Ring ritorneranno poderosi.

Quindi, in cosa è coinvolto esattamente George R.R. Martin? Si tratta di una di quelle mosse di marketing per cui, alla fine, si scopre che un grande nome non ha fatto poi granché?

Non esattamente, perché oltre al worldbuilding, Martin ha garantito una maggior attenzione allo sviluppo dei personaggi e della trama, ad aumentare le dimensioni narrative del titolo in un modo che il team nipponico non avrebbe potuto.

Chissà quanto del contributo di Martin si potrà vedere nel grande open world messo in piedi da From Software, di cui vi abbiamo parlato recentemente.

Un titolo che, giorno dopo giorno, svela sempre più dettagli ed informazioni dandoci un’idea un po’ più chiara di quello che dobbiamo aspettarci. Se vi siete persi qualcosa, vi consigliamo di andare nel nostro hub dedicato al gioco.

