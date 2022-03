Elden Ring è “troppo facile”? Arriva la modalità “difficile” (con una mod)

L’enorme successo ottenuto da Elden Ring ha inevitabilmente riacceso i dibattiti sulla difficoltà e l’accessibilità dei videogiochi, dato che l’ultima fatica di FromSoftware è notoriamente tra le più impegnative disponibili sul mercato.

L’elevato livello di sfida non ha però fermato le vendite di Elden Ring, che è diventato in breve tempo uno dei titoli più venduti e chiacchierati sui social delle ultime settimane.

Innegabilmente la difficoltà può però creare molta frustrazione e paura per una parte della community, motivo per cui alcuni fan hanno deciso di creare la «modalità facile» con una mod.

Una visione ben lontana da quella del creatore Hidetaka Miyazaki, che vorrebbe che i giocatori si rilassassero accettando la morte come parte dell’esperienza di gioco.

Come riportato da PC Gamer, la pensano così anche alcuni fan puristi del soulslike di FromSoftware, al punto che hanno deciso di replicare alla easy mode con una mod che aggiunge la modalità difficile appropriatamente intitolata «Prepare To Die», ovvero «Preparatevi a morire».

La nuova mod arriva perfino a quadruplicare danni, difese e resistenze dei nemici, migliorando perfino la IA di Elden Ring per renderla ancora più pericolosa, limitando maggiormente le capacità stealth dei Senzaluce.

Quest’ultimo aspetto è ancora in lavorazione, ma significa che i nostri avversari saranno in grado di cercarci a distanze maggiori e potranno ascoltare meglio i nostri suoni, rendendo dunque notevolmente più complicato infliggere danni alle spalle.

Il modder Silentverge, autore di questa nuova modalità, ha ammesso di aver creato la difficoltà «Prepare To Die» proprio in risposta al moltiplicarsi delle Easy Mode, essendosi «stancato» di vedere semplificata l’esperienza di gioco.

Se siete anche voi dello stesso parere, o se volete semplicemente mettervi alla prova con una sfida ancora più difficile, potete scaricare gratis la modalità difficile al seguente indirizzo: vi raccomandiamo anche di seguire le istruzioni necessarie per giocare offline, aspetto fondamentale per l’utilizzo di mod.

Non aspettatevi invece che Elden Ring possa diventare davvero più facile: Hidetaka Miyazaki ha già chiarito che la difficoltà è parte dell’identità stessa di FromSoftware.

Questo non impedirà naturalmente ai giocatori più bravi di mostrare tutta la loro abilità con metodi assurdi: c’è chi è riuscito a sconfiggere uno dei boss più difficili del gioco utilizzando delle vere e proprie banane.

