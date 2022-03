Elden Ring vi spaventa? Miyazaki spiega come giocarlo (e non vi stupirà)

I soulslike di FromSoftware non hanno mai provato a nascondere la loro proverbiale difficoltà e anche Elden Ring, nonostante l’approccio open world lo renda molto più accessibile, ha dimostrato di essere uno dei giochi più impegnativi mai creati negli ultimi anni.

Questo aspetto non ha impedito a Elden Ring di diventare un grande successo sempre più chiacchierato sui social, al punto che tanti giocatori inesperti hanno manifestato il desiderio di provare a esplorare l’Interregno, ma anche tanta paura per i nemici da affrontare.

Dopo essersi potuto finalmente rilassare a causa di un lancio stressante, il director Hidetaka Miyazaki ha dunque deciso di intervenire per provare a rassicurare i nuovi fan, pur facendolo a modo suo.

In un’intervista rilasciata a Famitsu, tradotta poi da FrontlineJP (via GamesRadar+), il creatore di Elden Ring ha infatti dato un personale consiglio a chi si avvicina per la prima volta ai soulslike, ma che per i veterani del genere non è particolarmente sorprendente.

Miyazaki ha infatti dichiarato che il suo desiderio è quello che i giocatori si rilassino e non temano le inevitabili conseguenze, ma accettare il fatto che moriranno e di godersi l’esperienza.

In altre parole, il director vuole che i nuovi fan possano divertirsi con l’esperienza del trial and error presente non solo in Elden Ring, ma anche in tutte le altre produzioni di FromSoftware.

Sebbene la risposta potrebbe scoraggiare chi è già spaventato dal voler prendere questo passo importante, lo sviluppatore ricorda che il nuovo mondo aperto offre tantissime possibilità per la sperimentazione, grazie non solo a una mappa incredibilmente vasta ma a tanti equipaggiamenti e armi disponibili.

Gli errori saranno dunque inevitabili, ma faranno parte di un processo che spingerà gli utenti a migliorarsi e superare ogni grande sfida divertendosi. Dopo aver accettato il fatto che moriranno di continuo, naturalmente.

E se servissero ulteriori prove sulla libertà dei giocatori, non dovrete fare altro che osservare il nuovo record del mondo: Elden Ring è stato battuto in meno di un’ora.

Le ultime dichiarazioni di Miyazaki ricordano molto quanto affermato in occasione delle sfide del titolo: il director aveva infatti ammesso che la difficoltà è una parte fondamentale di FromSoftware e questo non cambierà.