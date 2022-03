Elden Ring diventerà più facile? Miyazaki mette fine alle discussioni

Il dibattito sulla difficoltà dei giochi in rete è più acceso che mai, soprattutto dopo il lancio dell’attesissimo Elden Ring, rivelatosi uno dei prodotti più impegnativi che FromSoftware abbia mai realizzato.

Nonostante sia un gioco che offre infatti maggiori possibilità di approccio, Elden Ring si è rivelato ancora una volta estremamente brutale, facendo le gioie di tutti gli appassionati delle sfide che hanno amato i soulslike del team di Hidetaka Miyazaki.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra guida alla difficoltà, l’ultimo capolavoro di FromSoftware ha infatti introdotto tantissime possibilità di approccio che rendono il gioco più accessibile, ma bilanciandole con nemici e boss ancora più letali rispetto al passato.

Questo di approccio è da sempre divisivo nelle community, dato che il rischio concreto è che alcuni giocatori possano essere spaventati dalle insidie: Miyazaki aveva già spiegato come mai le morti fossero fondamentali, dicendosi anche dispiaciuto per tutti coloro ritenessero le sfide un ostacolo.

In una generazione che ormai punta sempre di più a rendere i propri giochi molto più accessibili, sono stati in molti a domandarsi se in futuro Elden Ring avrebbe potuto scegliere una strada già intrapresa da altri titoli impegnativi, ma apprezzati da una larga fascia di pubblico: introdurre una difficoltà facile.

In un’intervista rilasciata a The New Yorker (via Push Square), Hidetaka Miyazaki ha voluto mettere fine una volta per tutte a queste speculazioni, ribadendo come la difficoltà sia un aspetto intoccabile delle sue opere:

«Siamo sempre pronti a migliorarci ma, entrando nello specifico per i nostri giochi, la difficoltà è ciò che dà significato all’esperienza. Perciò [la difficoltà] non è qualcosa che siamo disposti ad abbandonare in questo momento. È la nostra identità».

Le parole del director non lasciano spazio a possibili fraintendimenti: l’estrema difficoltà è ormai diventato un vero e proprio marchio di fabbrica di FromSoftware e dei soulslike, e non è qualcosa a cui è possibile rinunciare senza rischiare di stravolgere l’esperienza.

Questo significa che una modalità facile per Elden Ring è, almeno per il momento, fuori discussione: i fan interessati dovranno semplicemente rimboccarsi le maniche e accettare il fatto che le cose non andranno sempre per il verso giusto.

Fortunatamente la community sta già iniziando a collaborare per rendere la vita più facile ai giocatori inesperti: è già stato scoperto come ottenere tantissime rune senza dover affrontare combattimenti.

Anche le mod possono intervenire per dare una grossa mano agli utenti, a patto naturalmente di rinunciare al gioco online: tra queste ce n’è una molto utile che vi permetterà di mettere in pausa.

Se siete invece alla ricerca di metodi più tradizionali per superare le sfide che l’Interregno propone dinanzi a voi, non possiamo che suggerirvi di dare un’occhiata alla nostra guida completa di Elden Ring.