Elden Ring è troppo difficile? Ecco la guida ufficiale per principianti

Siamo stati in ansia per Elden Ring per tanto tempo, ma di una cosa siamo stati sempre convinti: non sarebbe stato un gioco semplice.

Infatti, ora che l’ultimo titolo dei creatori di Dark Souls è finalmente disponibile, possiamo constatare che la formula open world non ha reso il gioco meno difficile.

La sfida è uno degli elementi per cui il nostro Domenico ha premiato in maniera notevole Elden Ring, nella recensione che trovate su queste pagine.

Anche se la versione PC del gioco sta subendo un review bombing impietoso, per colpa di una realizzazione tecnica che sta dando parecchi problemi.

Negli anni, i giochi di From Software sono diventati sempre più conosciuti e famosi, pertanto tantissimi nuovi giocatori si sono approcciati ai videogiochi di Hidetaka Miyazaki.

Questo significa, quindi, anche tanti giocatori novizi, non abituati alle sfide impietose che i soulslike offrono solitamente.

Elden Ring è probabilmente il gioco più atteso della software house nipponica, e contestualmente uno di quelli che verrà giocato di più.

Per questo motivo, per far ambientare ancora meglio i nuovi giocatori, Bandai Namco ha pubblicato sul canale ufficiale una guida per principianti.

Ad opera di Vaatividya, noto content creator specializzato nei soulslike, si tratta di un filmato che vi potrà dare tutte le informazioni basilari, e qualche trucchetto, per iniziare Elden Ring con il piede giusto.

Adesso, quindi, non avete assolutamente più scuse per godervi la bellezza di Elden Ring, che è disponibile da oggi su tutte le console e PC.

Una versione per cui From Software dovrà lavorare ancora un po’, ma nel frattempo provate a mettere in pratica questo trucchetto per far girare meglio la versione PC.

Altrimenti potete godervi Elden Ring in versione PS1, con l’immancabile demake arrivato nelle scorse ore.

E se non amate i giochi difficili, sappiate che c’è chi la pensa come voi: non siete soli.