From Software pensa che alcuni boss in Elden Ring rischiassero di essere troppo difficili

Manca veramente poco al 25 febbraio e dunque all’uscita di Elden Ring, ultima fatica di FromSoftware pronta a impegnare per decine di ore gli appassionati e non del genere.

In pieno stile Souls, il nuovo titolo porrà i giocatori di fronte a un mondo pieno di insidie da affrontare, temibili nemici da battere e difficoltà di ogni tipo, il tutto in un’ambientazione dark fantasy a cui la software house ha saputo abituarci molto bene negli ultimi anni.

Si tratterà quindi sì di un gioco difficile, ma di un livello di complessità che garantirà ai giocatori di non andare in contro a dello stress inutile, a differenza di altri titoli From.

Negli scorsi mesi abbiamo avuto la possibilità di mettere le mani sul closed network test, reso disponibile dagli sviluppatori per testare le funzionalità multiplayer del progetto e ottenere feedback dall’esperienza diretta dei giocatori.

Da ciò sembra che il team abbia ricavato informazioni necessarie per giungere a capire di più circa un particolare boss che nel test era risultato troppo difficile.

In un’intervista con GamerBraves (via Gamerant), il producer Yasuhiro Kitao a parlato apertamente di ciò che ha appreso grazie al network test.

Una delle correzioni apportate in seguito è stato l’HUD, che dalla prova è risultato troppo semplice, insufficiente a dare le giuste informazioni ai giocatori.

Un’altra ottimizzazione è stata fatta nei confronti delle arti magiche, che si sono inizialmente rivelate troppo potenti, in grado quindi di abbattere la difficoltà in molti momenti dell’avventura.

Il feedback maggiore è stato ricevuto però nei riguardi del boss pricipale del test, nonché uno dei primi che si trova nel corso del gioco stesso.

Stiamo parlando di Margit il Presagio Implacabile, decisamente troppo difficile da sconfiggere soprattutto considerando il momento ancora iniziale dell’avventura in cui i giocatori lo incontreranno.

«Non avevamo l’intenzione di rendere i boss molto difficili solamente per il gusto di farlo», queste le parole dello stesso Kitao.

Questo conferma sicuramente la volontà di puntare su una maggiore accessibilità con Elden Ring, confezionando un’avventura che potesse essere adatta anche ai neofiti del genere.

Inoltre sono uscite le specifiche PC richieste dal nuovo soulslike FromSoftware, se volete potete trovarle qui.

Per concludere, ecco il nostro ultimo ricchissimo provato di Elden Ring, ultimo contatto con il gioco prima della recensione.