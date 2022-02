Annunciati Pokémon Scarlet e Pokémon Violet: arrivano prestissimo

A quanto pare il 2022 sarà un anno decisamente abbondante per quanto riguarda le avventure dei videogiochi Pokémon.

Dopo il successo di Leggende Pokémon Arceus, che ha rivoluzionato i canoni della storica saga, introducendo novità gradite come l’open world, adesso è stato annunciato a sorpresa l’arrivo dei prossimi titoli del franchise, che daranno il via alla nona generazione di Pokémon.

Durante un evento online nella giornata di oggi, domenica 27 febbraio, The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di due nuovi titoli della serie: Pokémon Scarlet e Pokémon Violet.

I giochi usciranno per console Nintendo Switch alla fine del 2022 e sono descritti come avventure open world.

Dal trailer possiamo notare una somiglianza grafica e stilistica con i titolo di ottava generazione, Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e mostra vari scenari: boschivi, pianeggianti, cittadini, notturni e diurni.

Al momento non ci sono altri dettagli riguardo i nuovi Pokémon Scarlet e Violet, ma nel teaser possiamo indugiare su quelli che saranno i prossimi starter.

Serebii Update: The English names for the new starters are Sprigatito, Fuecoco and Quaxly https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/WYsb2BGn8G

— Serebii.net (@SerebiiNet) February 27, 2022