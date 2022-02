Elden Ring è incredibile, ma al day one è già vittima di review bombing

Oggi è arrivato finalmente il grande giorno atteso dai più grandi fan di FromSoftware: il 25 febbraio è infatti il day one di Elden Ring, l’ultimo capolavoro del team di Hidetaka Miyazaki.

L’ultima produzione ha infatti implementato tutti quegli aspetti che hanno reso celebre la saga di Dark Souls, ma migliorando molteplici aspetti che gli hanno permesso di diventare l’esperienza soulslike definitiva.

Sembra però che la situazione non si stia rivelando altrettanto rosea per le versioni PC del titolo, vittime di problemi di performance: nemmeno la patch day-one sembra essere riuscita a risolvere i problemi principali.

I fan hanno infatti già segnalato diverse problematiche e una generale insoddisfazione nei confronti di Elden Ring sui propri dispositivi, al punto che l’ultimo capitolo di FromSoftware è già diventato vittima di review bombing.

Come segnalato da DualShockers, il titolo è stato presto inondato da recensioni negative su Steam, al punto che nel momento in cui scriviamo questo articolo ha soltanto il 60% di recensioni positive.

La situazione era diventata così pesante che, all’improvviso, tutte le recensioni di Elden Ring sono addirittura scomparse dalla pagina ufficiale sullo store per un breve periodo di tempo.

lol, all the reviews for elden ring got deleted on steam pic.twitter.com/404n9JmYMa — Garin (@garinl) February 25, 2022

I problemi principali sembrerebbero legati a una scarsa ottimizzazione, che comporterebbe diversi freeze e stuttering perfino su PC di fascia alta e a risoluzioni che non richiederebbero eccessivi sforzi, a dimostrazione che si tratterebbe di problemi software e non hardware

C’è inoltre chi si lamenta anche dell’implementazione dell’Easy Anti-Cheat, secondo gli utenti inserita forzatamente per risolvere i gravi problemi scoperti nell’online dei precedenti capitoli della serie.

La risposta del pubblico sul gameplay in sé è ottima, ma la scarsa ottimizzazione sta impedendo ai fan di riuscire a godersi questo nuovo open world nella miglior maniera possibile: le recensioni negative vogliono dunque avvertire i fan di starne alla larga fino a quando non arriveranno patch in grado di migliorare la situazione.

Anche nella nostra recensione avevamo sottolineato come la versione PC avesse bisogno di ulteriori ritocchi per l’ottimizzazione: vedremo quale sarà la risposta degli sviluppatori, ma l’augurio dei fan è che i nuovi aggiornamenti possano arrivare il prima possibile.

Elden Ring è infatti già diventato uno dei migliori videogiochi di sempre, stando alla media voti della critica presente su Metacritic, ma per i giocatori PC potrebbe essere importante pazientare ancora un po’ per potersi godere l’esperienza definitiva.