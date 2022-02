Horizon Forbidden West è un trionfo: il lancio su PS5 è impressionante

Sia i fan che Sony si aspettavano grandi risultati da Horizon Forbidden West, l’ultima attesissima avventura di Aloy su console PlayStation, e dopo il primo weekend di lancio è già possibile dire che sono arrivati.

Horizon Forbidden West non ha infatti comprensibilmente solo dominato le classifiche di vendita, ma ha anche dimostrato di essere una delle produzioni PS5 più importanti di sempre, pur essendo disponibile anche su PS4.

Nonostante la versione PS5 sia stata attaccata e, secondo un avvocato, potrebbe addirittura essere oggetto di una class action in tribunale, il lancio dell’ultima avventura di Aloy si è rivelato un trionfo sulla console next-gen di casa Sony.

GamesIndustry.biz ha infatti analizzato i dati di vendita nel Regno Unito, che hanno confermato come Horizon Forbidden West è già diventato il secondo miglior lancio nella storia di PS5.

L’unico gioco PS5 ad aver avuto un lancio migliore è un altro titolo cross-gen disponibile per il lancio della console: si tratta naturalmente di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, forte dell’incredibile successo già ottenuto dal capitolo originale su PS4.

Significa che Aloy è stata inoltre l’unica a superare Leggende Pokémon Arceus, arrivato infine al secondo posto in graduatoria dopo aver condotto la classifica per ben 3 settimane consecutive dal lancio.

GamesIndustry.biz sottolinea però che le vendite complessive di Horizon Forbidden West sono calate del 35% rispetto a Zero Dawn, ma va evidenziato che il mercato digitale è in fortissima crescita negli ultimi anni e che i dati attualmente disponibili non ne hanno tenuto conto.

Inoltre, bisogna anche tenere conto dell’attuale difficoltà nell’acquisto di una console PS5, fattore che finché la crisi sarà in corso rischierà sempre di far calare le vendite.

I dati infatti evidenziano che un terzo delle copie vendute appartiene alla versione PS4, che ricordiamo può comunque essere aggiornata gratuitamente all’edizione next-gen con un risparmio di 10 euro sul prezzo finale.

Anche senza avere a disposizione i dati digitali, il lancio si può comunque considerare un autentico trionfo, dato che è il secondo miglior day-one della storia di PS5: vedremo se riuscirà a superare gli impressionanti risultati ottenuti da Zero Dawn.

Nel frattempo, Aloy ha già ottenuto un riconoscimento molto importante, dato che l’attrice ha ricevuto le lodi del leggendario John Carpenter.

Se avete già affrontato la nuova avventura di PlayStation, potreste anche aver già contribuito a una bellissima iniziativa per salvare il nostro pianeta.