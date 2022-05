Elden Ring diventa un manga alla Berserk, grazie ai fan

Elden Ring, l’ormai celebre souls di FromSoftware, è stato omaggiato in tutti i modi: ora, però, un artista ha deciso di fare felici gli appassionati di manga giapponesi.

Il nuovo action RPG fantasy open world (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) è infatti da tempo al centro di tributi di vario genere.

C’è infatti chi l’ha trasformato in un gioco bidimensionale, per la gioia degli appassionati dei vecchi titoli a 16-bit.

Senza contare che un altro fan ha deciso di renderlo in tutto e per tutto simile a un gioco isometrico sulla falsariga di Baldur’s Gate o Diablo.

Come riportato anche da Game Rant, un artista – e ovviamente anche fan sfegatato – di Elden Ring ha condiviso su Reddit una piccola opera d’arte.

Più in particolare, l’autore di nome Daesu96 ha realizzato la propria versione del Castello di Stormveil, raffigurato in uno stile manga che ricorda molto da vicino Berserk.

Il design di questo castello è stato per la maggior parte dei giocatori il primo assaggio del tipo di bche abbiamo avuto modo di ammirare anche più avanti nel gioco.

L’artista ha catturato in linea di massima lo stile manga attraverso l’uso di incisive ombre nere mescolate a dettagli estremamente accurati. L’opera è anche in bianco e nero, come la maggior parte dei manga in circolazione.

Come accennato poco sopra e come fatto notare da diversi utenti, la maggiore fonte di ispirazione per l’opera è Berserk, serie dark fantasy fondamentale la cui l’influenza si può trovare in molti videogiochi e altri media.

Del resto, Hidetaka Miyazaki ha sempre avuto un debole per il manga di Kentaro Miura, e in Elden Ring gli omaggi a Berserk sono ancora più palesi.

