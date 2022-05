Elden Ring è ora più adorabile di quanto immaginate

Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ha conquistato tutti, è sicuramente ricordato come un gioco sanguinario e brutale. Ora, però, qualcuno è riuscito a renderlo davvero adorabile, in un certo qual modo.

Il nuovo open world (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) sta infatti per ricevere degli oggetti da collezione davvero speciali.

Se anche Horizon Forbidden West ha di recente toccato nuovi picchi di adorabilità, ora è il turno dell’ultimo souls fantasy di From.

Come riportato anche da Siliconera, Bandai Spirits rilascerà le mini figure Elden Ring Figuarts di Melina e Raging Wolf.

I preordini per le mini figure Figuarts prenderanno il via il 26 maggio 2022 e ogni statuina costerà 2.970 yen (circa 23 dollari).

Le mini figure di Elden Ring dedicate a Melina e Raging Wolf usciranno ufficialmente durante il prossimo mese di ottobre di quest’anno.

Bandai Spirits ha anche pubblicato un video che mostra le figure in tutto il loro splendore, dotate di parti aggiuntive che consentiranno pose più dinamiche.

Il filmato che trovate poco sopra offre uno sguardo ai dettagli di ciascuna figure: quella di Raging Wolf è particolarmente dettagliata, in quanto ricorda molto da vicino l’armatura vista nel gioco.

Non è tutto: i giocatori potranno mettere prossimamente le mani anche su altre figure di Elden Ring: Raging Wolf riceverà una figma della Good Smile Company, ad esempio.

