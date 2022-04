Elden Ring diventa più facile: la patch 1.04 aggiunge… il tutorial del tutorial

Il dibattito sulla difficoltà di Elden Ring non si placherà mai, probabilmente, e From Software non sta facendo niente per fermarlo una volta per tutte, con una patch che lo rende in parte più facile.

Il soulslike, che potete recuperare su Amazon, prosegue la tradizione fatta di sfide impegnative, mostri temibili, e pericoli in ogni angolo di gioco.

Per chi dice che Elden Ring è troppo difficile, sappiate che c’è anche chi è riuscito a sconfiggere alcuni dei boss rimanendo seduto.

Se fate parte della fazione che, invece, dice che il titolo di From Software è troppo semplice, sappiate che qualcuno ha creato una mod per renderlo ancora più complesso.

Elden Ring si è aggiornato, di recente, con l’update 1.04. Un aggiornamento che, tra le altre cose, ha reso il titolo in qualche modo più facile.

L’aggiornamento ha modificato molti dettagli importanti. Ha risolto, ad esempio, tantissimi errori soprattutto legati a bug visivi e nel multiplayer, che in determinati casi potevano non mostrare le statistiche esatte dell’equipaggiamento o dei loro effetti in battaglia.

Ma se alcuni incantesimi, quelli di cui i giocatori di Elden Ring abusavano per rendere la loro avventura più facile, sono stati depotenziati, From Software ha inserito qualcosa di curiosamente inedito per i suoi standard.

Come riporta IGN US, infatti, è stato inserito quello che, a tutti gli effetti, possiamo definire un tutorial del tutorial.

Per quanto possa sembrare surreale, seguite la nostra spiegazione.

Nella fase iniziale del gioco c’è una caverna dove, in maniera anche più chiara rispetto al solito, i giocatori vengono introdotti alle meccaniche del gameplay attraverso una serie di box con testo a schermo.

Ora, come dimostra lo screenshot qui sotto (catturato da IGN US), ora compare un prompt che avverte il giocatore che sta per entrare nella suddetta caverna dove imparerà le meccaniche:

Screenshot catturato da IGN US.

Tuttavia, sempre i colleghi statunitensi riportano che il messaggio non compare a tutti i giocatori. Il motivo non è ben chiaro, e sicuramente verrà approfondito nelle prossime ore.

Il nuovo aggiornamento di Elden Ring ha introdotto tantissime novità. Il tutorial del tutorial non è stato reso chiaro, ma qui trovate invece tutte le informazioni sull’update 1.04.

Con questa nuova aggiunta, va detto, ai giocatori piace vincere facile. Come vi abbiamo raccontato anche qualche tempo fa.