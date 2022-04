Elden Ring cambia tutto con il nuovo aggiornamento: ecco le novità

Con una nota rilasciata a sorpresa, Bandai Namco e FromSoftware hanno appena annunciato di aver lanciato l’aggiornamento 1.04 di Elden Ring, che introduce modifiche molto importanti.

La nuova patch di Elden Ring (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition in offerta su Amazon) ha infatti introdotto tantissime modifiche per il bilanciamento dell’avventura, oltre ad aver sistemato bug molto importanti.

Proprio pochi istanti fa gli sviluppatori hanno infatti risolto un bug che permetteva ai giocatori di accedere inavvertitamente a un oggetto a «luci rosse» normalmente non disponibile, provocando un conseguente ban sul gioco molto severo.

Ebbene, grazie alla nuova patch non ci sarà più alcun pericolo che questo possa accadere: viene infatti segnalato di aver sistemato un errore «che consentiva di passare ad altri giocatori oggetti non autorizzati», probabilmente in riferimento all’elemento che ha provocato non poca confusione nella community.

L’aggiornamento ha inoltre introdotto alcune fasi evento relative all’NPC «Patches», non specificate nel dettaglio, e introdotto un’utile feature per attivare o disattivare a piacimento la rotazione automatica della telecamera.

La versione 1.04 risolve tantissimi errori soprattutto legati a bug visivi e nel multiplayer, che in determinati casi potevano non mostrare le statistiche esatte dell’equipaggiamento o dei loro effetti in battaglia, oltre a rendere in alcuni casi addirittura inaccessibili alcune aree e meccaniche durante le battaglie.

Inoltre, è stata migliorata la stabilità del multiplayer online e sono state apportati bug fix specifici per la versione PC del titolo, pur ricordando che la patch risolve tantissime problematiche di gameplay anche su console.

Ma quello che piacerà maggiormente ai fan saranno certamente le modifiche relative alle magie, armi e abilità: sono infatti stati applicati numerosi buff per il casting di determinate skill, oltre ad aver incrementato danni e velocità di svariate mosse ed equipaggiamenti, ovviamente controbilanciati da alcuni nerf per altre abilità.

I cambiamenti sono davvero tanti e sembra ci sia tutta l’intenzione da parte degli sviluppatori di realizzare una vera rivoluzione per il modo di giocare Elden Ring: vi consigliamo di consultare tutte dettagliatamente nel changelog sul sito ufficiale, disponibile attualmente solo in lingua inglese.

L’aggiornamento 1.04 è già disponibile per il download su tutte le piattaforme: vi suggeriamo di prepararvi ai cambiamenti raccogliendo quante più rune possibili con una utile mappa.

Vedremo se la patch basterà a fermare il nuovo idolo della community di Elden Ring: un uomo semi-nudo in grado di sconfiggere senza problemi il boss Melania dopo ben 242 tentativi.