Elden Ring, ai giocatori piace “vincere facile”, e ci sono le prove

Elden Ring, il capolavoro di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, è un gioco molto ostico, sebbene l’inclusione di una Easy Mode abbia facilitato il tutto.

Gli appassionati dell’ultimo nato dai creatori di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) hanno infatti messo mano ad alcune mod che vedevano l’inclusione di una modalità facile per il soulslike.

Queste, se combinate, possono restituire l’esperienza di una vera e propria Easy Mode di nome e di fatto, con facilitazioni che i puristi del genere potrebbero considerare blasfeme.

Vero anche che lo stesso Miyazaki si era espresso tempo fa sulla questione legata alla difficoltà, spiegando il motivo dietro l’alto livello di sfida.

Come riportato anche da Game Byte, la mod ‘Easy Mode’ per PC di Elden Ring è diventata una delle popolari per il gioco, secondo i dati riportati da Nexus Mods.

Un modder di nome “odashikonbu” ha infatti dato vita a questa modalità fatta in casa, utile a rendere le cose un po’ più facili per i giocatori non particolarmente avvezzi al genere.

Danni ridotti, più fiaschette di guarigione, oltre alla presenza di un moltiplicatore maggiorato per le rune da raccogliere, sono solo alcune delle facilitazioni incluse per l’occasione

La mod è stata caricata per la prima volta su NexusMods il 12 marzo e da allora ha visto quasi 50mila download totali.

Nell’elenco complessivo delle mod più scaricate per Elden Ring sul portale, si tratta di fatto del quinto download più popolare in assoluto. Insomma, a conti fatti ai giocatori piace vincere facile, sebbene From abbia comunque escluso di voler includere una modalità Easy ufficiale per il suo titolo.

