Elden Ring è così facile che i boss si possono sconfiggere da seduti

Elden Ring è forse il soulslike più facile di quelli prodotti da From Software, almeno secondo alcuni fan dei soulslike.

Mentre Sekiro è riconosciuto quasi all’unanimità come il più difficile in assoluto, per via di alcuni momenti di sfida davvero intransigenti.

E qualcuno ha voluto rievocare quella sfida brutale, creando una modalità difficile per Elden Ring attraverso una mod.

Mentre c’è chi si è preso gioco di un po’ di tutti, chi pensa che sia difficile o facile, sconfiggendo Godrick con delle… banane.

Vi abbiamo raccontato spesso, su queste pagine, delle imprese più particolari tra quelle effettuate dai giocatori di Elden Ring.

Le quali dimostrano, se non altro, quanto i fan del titolo From Software siano davvero appassionati. Che giochino in modo strano, oppure in modo epico.

Come un giocatore che, non sapremmo dire se con bravura o furbizia, è riuscito a sconfiggere un boss stando praticamente seduto.

Si tratta del Tree Sentinel, uno dei primi boss opzionali della parte iniziale di Elden Ring. Proprio per questo, per il momento in cui lo si può incontrare, risulta mediamente una sfida molto ostica.

Uno youtuber, InfernoPlus, è riuscito a sconfiggerlo rimanendo seduto su una roccia. Tirando una frecciatina, nel frattempo, a chi sostiene che il gioco sia troppo difficile:

Come potete vedere dalla breve clip qui sopra, il giocatore ha lasciato fare tutto alle evocazioni. Le quali si sono prese cura del boss mentre il Senzaluce si è goduto lo spettacolo da lontano. Ha subito solo un colpo, ma ormai nella fase finale del combattimento.

Chissà se le evocazioni che ha usato saranno ancora così forti dopo l’aggiornamento 1.04, che è stato pubblicato proprio di recente da From Software.

Se vi serve una mano per sconfiggere i boss potete consultare la nostra guida. Certo, non vi promettiamo che riuscirete a sconfiggerli da seduti.