Elden Ring, disponibile la nuova importantissima patch: ecco tutte le novità

Con un breve comunicato rilasciato a sorpresa, FromSoftware ha ufficializzato che da questo momento è disponibile l’aggiornamento 1.03 di Elden Ring: si tratta di una patch estremamente importante che apporta diverse migliorie su tutte le versioni del titolo.

Gli sviluppatori hanno infatti voluto rispondere ad alcune delle critiche più comuni di Elden Ring, in particolar modo riguardanti l’interfaccia che rendeva difficile individuare gli NPC per le missioni secondarie.

Proprio la UI fu infatti oggetto di un forte dibattito, che ha coinvolto non solo il pubblico ma anche molti altri sviluppatori dell’industria videoludica.

Con il nuovo aggiornamento, tracciare le missioni verrà reso leggermente più semplice per gli utenti: la mappa da adesso vi segnalerà la posizione degli NPC nell’Interregno (via PC Gamer).

Proprio i personaggi secondari sono al centro delle modifiche principali dell’ultima patch: FromSoftware ha infatti introdotto diversi eventi legati a Diallos, Nepheli, Kenneth e Gostoc, ma ha anche aggiunto altri NPC che ci daranno una mano contro specifici boss.

Con tutte le notizie del nuovo aggiornamento sono però positive, dato che sono stati introdotti diversi bilanciamenti per l’equipaggiamento di Elden Ring, con buff e nerf relativi a diversi set.

— ELDEN RING (@ELDENRING) March 17, 2022