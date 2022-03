Elden Ring non si ferma più: il soulslike è già diventato la migliore nuova IP

Che il lancio di Elden Ring si fosse rivelato un autentico trionfo ormai potrebbe non essere più una sorpresa, ma trattandosi di una vera e propria nuova IP il successo appare decisamente ancora più impressionante.

I fan dei videogiochi sanno molto bene che è sempre difficile per franchise nuovi imporsi fin dal subito sul mercato: Elden Ring è però riuscito a farlo in modo eccezionale, riscontrando in particolar modo grandi vendite nel mercato europeo.

Un trionfo anche constatato dall’ultima classifica mensile di PlayStation, che ha visto Elden Ring superare in classifica anche l’attesa esclusiva Horizon Forbidden West.

Gli ottimi risultati sono stati ottenuti però non solo con il digitale, ma anche grazie alle copie fisiche: in occasione del lancio, le vendite dell’esclusiva PlayStation sono state addirittura schiacciate in una sola settimana.

GamesIndustry.biz oggi però ha riportato un dato molto interessante, che rende ancora maggiormente l’idea dell’impresa realizzata da FromSoftware: Elden Ring è ufficialmente diventata la più grande nuova IP sul mercato europeo dal 2016.

L’ultima volta che i fan avevano visto un tale effetto con un nuovo franchise era stato infatti con il lancio di The Division, l’ambizioso progetto di Ubisoft che ha ricevuto un sequel nel 2019.

Il soulslike ha dominato con successo le classifiche di tutta Europa a febbraio, anche quella italiana, con l’unica eccezione della Germania che ha visto trionfare ancora una volta Leggende Pokémon Arceus, l’ultimo capitolo della serie di Game Freak che si è classificato complessivamente al terzo posto in graduatoria.

Si è invece guadagnato altrettanto meritatamente la medaglia d’argento Horizon Forbidden West, che si è già dimostrato comunque il miglior lancio di un’esclusiva PS5 di sempre.

Per quanto riguarda invece Elden Ring, un ulteriore dato interessante che emerge dalla classifica riguarda le versioni vendute: sembra infatti che la maggior parte dei giocatori, per la precisione il 44%, abbia preferito acquistarlo su PC. La versione PS5 si classifica invece al secondo posto con il 27%, seguita da Xbox al 16% e, infine, PS4 con il 13%.

Le vendite combinate di PS5 e PS4 in Europa raggiungerebbero dunque il 40%, cifra comunque inferiore a quella degli utenti PC, segnale inequivocabile che il mercato del gaming con mouse e tastiera è sempre più in crescita.

Giocare Elden Ring su PC può certamente essere un vantaggio anche grazie alla possibilità di installare mod, come quelle che rendono il gioco molto più facile.