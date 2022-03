Elden Ring ha una “pessima” interfaccia? La critica si spacca in due

L’incredibile successo ottenuto da Elden Ring non solo ha permesso a milioni di videogiocatori di divertirsi nelle brutali terre dell’Interregno, ma porterà inevitabilmente delle riflessioni sullo sviluppo dei moderni videogiochi.

Oltre al sempre acceso dibattito sull’accessibilità nei videogiochi, stimolato nuovamente dal fatto che le vendite di Elden Ring non hanno risentito della difficoltà elevata, ad accendere una nuova discussione è stata la presentazione dell’ultima fatica di FromSoftware, colpevole secondo molti addetti ai lavori di non essere all’altezza di un titolo di tale portata.

Miyazaki ha già ammesso che i suoi giochi non intendono diventare più facili ed è un fattore che è stato accettato e compreso da gran parte del pubblico, ma questo non esclude il titolo da tante altre critiche riguardanti l’accessibilità.

Una delle più comuni ha riguardato il consiglio di tenere sempre con sé un diario di viaggio, per segnare indizi e le posizioni dei vari NPC: molti giocatori hanno però accolto positivamente questa novità, lasciandosi prendere la mano e rimediando da soli.

Tramite le conversazioni che hanno seguito il lancio di Elden Ring è infatti possibile vedere che pubblico e critica si sono spaccati in due in particolar modo sulla UI di FromSoftware, tra chi ne apprezza il fascino misterioso e chi invece, prevalentemente sviluppatori di videogiochi, lo ritengono un potenziale grave precedente per le prossime produzioni.

Sui social network è stato infatti possibile osservare il parere contrario di molti addetti ai lavori, con alcuni tweet in particolare provenienti da sviluppatori in Guerrilla e Ubisoft rimasti perplessi dalla valutazione complessiva di 97/100 su Metacritic, dato che sarebbe la dimostrazione che a pubblico e critica non importerebbe nulla né dell’interfaccia, né della stabilità su PC.

Ma non tutti gli sviluppatori sono della stessa opinione: un ex sviluppatore di Ubisoft ha infatti elogiato come Elden Ring cerchi di proporre qualcosa di unico rispetto alla concorrenza, soprattutto considerando che proprio la casa di Assassin’s Creed avrebbe una formula «fissa» in tutti i propri giochi tripla-A.

As a ex-developer of Ubisoft, who I was with for almost 10 years, I am not with those sentiments at all. Let it be heard let it be noted that I lament greatly, and with satisfaction, that the Ubisoft formula that is permeated into all major AAA open world games 1/? https://t.co/DikMcXtH15 — Alex – Elden Ring and Destiny 2! (@SinByGames) March 6, 2022

Anche il noto giornalista e reporter di Bloomberg, Jason Schreier, ha voluto partecipare a questo attesissimo dibattito condividendo un divertente meme sull’argomento, che mostra l’ultimo soulslike diventare confusionario e troppo pieno di informazioni, una volta sviluppato da Ubisoft, ribadendo come sia proprio il mistero la sua arma vincente.

Tra i più critici c’è invece Rami Ismail, che pur ribadendo come il gioco sia certamente ben fatto e divertente, questo non basta per giustificare quello che reputa essere un design «atroce» della UI/UX, augurandosi che l’industria non segua il suggerimento del pubblico per «imparare» dall’ultimo soulslike.

We need an air of mystery that only being confused at how to close the map again can bring. UI/UX being terrible is fine as long as the game makes up for it. Not being able to do basic shit without seeing 5,000,000 things you don't care about is good because that's agency. What. — Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) March 7, 2022

Sempre più giornalisti e sviluppatori stanno partecipando a quello che sembra essere un dibattito che non terminerà in tempi brevi, e anche il pubblico sembra essere diviso su questo importante aspetto videoludico.

Qualunque sia il vostro pensiero sull’argomento, appare evidente che Elden Ring entrerà nella storia videoludica e sarà una produzione destinata a far discutere ancora a lungo.

Sull’ottimizzazione PC ancora da migliorare, nonostante i recenti aggiornamenti, è invece probabile che molti giocatori saranno d’accordo: l’augurio è che il team riesca a ottimizzare il soulslike in tempi sempre più brevi.

Proprio poche ore fa, Bandai Namco ha infatti avvertito di aver riscontrato un altro bug su PC, avvertendo i giocatori di eseguire il backup dei propri salvataggi.