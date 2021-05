Elden Ring, casa di From Software anticipa il rinvio

Un nuovo report di Kadokawa, la casa proprietaria di From Software, ha lasciato intravedere notizie negative in arrivo per Elden Ring, lasciando presupporre che la data di lancio potrebbe essere posticipata rispetto alle aspettative.

Il prossimo action RPG realizzato dai creatori di Sekiro Shadows Die Twice è rimasto avvolto nel mistero dai tempi dell’annuncio all’E3 2019 e da allora i fan stanno cercando di avere informazioni concrete, per le quali, secondo le ultime notizie, potrebbe purtroppo essere necessario munirsi di ulteriore pazienza.

Le fughe di notizie che vi avevamo riportato pochi giorni fa mostravano Kadokawa essere ottimista riguardo la finestra temporale di lancio di Elden Ring, ma oggi la situazione non sembrerebbe più così certa.

Un ulteriore leak ci aveva inoltre già svelato il trailer completo, seppur si potesse chiaramente notare come non fosse ancora destinato al grande pubblico.

Come riportato da TweakTown, un report finanziario della casa proprietaria di FromSoftware avverte infatti di aspettarsi altri futuri rinvii di Elden Ring, la cui finestra di lancio attualmente indicata è entro marzo 2022.

La compagnia si aspetta infatti che nel 2021 i guadagni saranno considerevolmente inferiori allo scorso anno, citando come cause ufficiali il rinvio di giochi come uno dei fattori chiave, tra i quali ci potrebbe essere anche l’ultimo titolo realizzato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin.

Sembra dunque che From Software non solo sia attualmente ancora al lavoro su Elden Ring, ma che stia aspettando il momento giusto per svelarlo e di rendere ufficiale questa informazione.

Ricordiamo che in questo caso non si tratta di un leak, ma di informazioni ufficiali diffuse da Kadokawa stessa in occasione del consueto report finanziario di fine anno fiscale, che ricordiamo chiudersi in Giappone il 31 marzo.

Come evidenziato dall’analista Daniel Ahmad, la compagnia è stata molto aperta al riguardo, rivelando che non hanno attualmente delle vere e proprie previsioni sull’uscita a causa dell’attuale incertezza dovuta alla pandemia:

Kadokawa's report was surprisingly open about this.

They expect lower revenue for the year ending March 31, 2022 and they cite delayed releases as a factor

It indicates Elden Ring may release after March 2022. Or it's just not in their forecast due to release timing uncertainty https://t.co/brdfmbLD3P

