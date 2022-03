Elden Ring, Bandai Namco avvisa: occhio ai vostri salvataggi su PC

Il lancio di Elden Ring è stato sensazionale e il gioco sembra stia convincendo davvero tutti, dalla critica al pubblico, ciascuno intento a esplorare il mondo affascinante ma ostile creato da Miyazaki e George R. R. Martin.

Nonostante le profuse lodi nei riguardi del suolslike di casa FromSoftware, il gioco ha portato con sé, fin dalla sua uscita, un discreto quantitativo di problemi prestazionali, sia su console che su PC.

In particolare su PC, Elden Ring non è riuscito a convincere pienamente a causa di criticità legate all’ottimizzazione, aspetto nei confronti del quale si poteva sicuramente fare meglio.

Sono stati proprio questi problemi a dare il via a un fenomeno di review bombing inaspettato, che ha colpito come una valanga il titolo.

Nonostante le patch che sono già uscite, nel tentativo di sanare la situazione, sembra che queste fastidiose problematiche non siano state corrette in toto.

Bandai Namco ha confermato di aver preso visione di un inconveniente con i salvataggi su Steam Cloud, ovviamente riguardanti la versione PC.

A quanto pare, in «certe condizioni», dovrebbe apparire un messaggio di errore nel momento in cui si avvia il gioco che recita: «I tuoi file di salvataggio locali sono in conflitto con quelli presenti in Steam Cloud».

In questi casi bisogna controllare data e ora di ogni salvataggio e poi selezionare il salvataggio che si vuole mantenere per poi completare la sincronizzazione.

Per approfondire il problema e la sua risoluzione, potete cliccare su questo link.

Bandai Namco aggiunge: «si consiglia di eseguire il backup dei dati di salvataggio altrove, nel caso in cui si dovesse sovrascrivere involontariamente i dati di salvataggio locali del computer con i vecchi salvataggi rimasti nel cloud, ad esempio a causa di un errore operazionale».

Per concludere, sempre in tema Elden Ring, adesso molti utenti hanno deciso di creare dei diari di viaggio per affrontare al meglio il gioco, e si sono lasciati prendere un po’ troppo la mano.