Elden Ring si aggiorna e risolve un bug grave su PS5: ecco cosa cambia

Elden Ring è riuscito in breve tempo a conquistare una grandissima fetta di pubblico e critica, dimostrandosi un autentico capolavoro e candidandosi prepotentemente a diventare uno dei migliori giochi dell’anno.

L’ultima fatica di FromSoftware ha monopolizzato l’attenzione di tantissimi giocatori, anche se non sempre le cose hanno funzionato in occasione del lancio: la versione PS5 di Elden Ring presentava infatti un bug molto fastidioso, che il team ha lavorato duramente per risolvere.

L’ultimo aggiornamento aveva già risolto molte delle problematiche riscontrate, ma alcuni utenti avevano segnalato che utilizzando la modalità riposo su PS5 potevano crearsi seri errori con il salvataggio dei dati, a causa del modo in cui l’open world di FromSoftware registra i progressi degli utenti.

Per questo motivo, come riportato anche da Wccftech, gli sviluppatori hanno appena lanciato l’aggiornamento 1.02.2 disponibile esclusivamente su PC e PS5, mentre al momento non risultano ulteriori patch in arrivo per le versioni Xbox del titolo.

Con una breve nota pubblicata sull’account Twitter ufficiale di Elden Ring, FromSoftware ha infatti comunicato che il nuovo update dell’ultimo capolavoro soulslike è già disponibile per il download su queste due piattaforme.

Secondo quanto riportato da Miyazaki e il suo staff, la patch su PC sistema svariati bug, tra i quali uno che causava la chiusura forzata del gioco contro un nemico in particolare e un errore che causava scarse performance del titolo, dato che la scheda grafica non veniva utilizzata.

Su PS5 dovrebbe invece essere stato sistemato una volta per tutte il bug dei salvataggi: viene infatti segnalato che la progressione dei salvataggi è stata cambiata, anche quando la console si trova in modalità riposo.

(2/2) PS5:

Changes to save game progression even when the game is not terminated. — ELDEN RING (@ELDENRING) March 2, 2022

Data l’importanza di questo aggiornamento per i nostri salvataggi e per le prestazioni vere e proprie dell’avventura, non possiamo che consigliarvi di procedere il prima possibile al download.

Nel frattempo, Elden Ring continua a battere ogni possibile record di lancio, dimostrandosi ancora una volta un successo senza precedenti per il team condotto da Miyazaki.

Anche lo scrittore George R.R. Martin, che ha contribuito alla realizzazione del background narrativo del gioco, ha voluto fare i suoi personali complimenti agli sviluppatori, dichiarandosi onorato di averli conosciuti e di aver lavorato con loro.

Un successo che non è stato frenato in alcun modo dalla ormai nota difficoltà del gioco: se avete bisogno di suggerimenti per iniziare la vostra avventura, vi consigliamo di dirigervi alla nostra guida completa di Elden Ring.