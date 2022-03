Elden Ring supera Cyberpunk 2077: il lancio del soulslike è stato esplosivo

A meno che non siate stati ibernati nelle ultime settimane, vi sarete accorti che Elden Ring è finalmente tra noi.

L’ultimo soulslike di From Software è l’apoteosi degli amanti dei Dark Souls, e si è rivelato un open world fantastico da esplorare (e in cui morire, tante volte).

Un titolo che, rispetto al solito, è capace anche di premiare anche gli approcci più originali al gameplay, ma è bene non esagerare cercando di imitare Metal Gear Solid.

Oltre al plebiscito della critica, che ha premiato Elden Ring in maniera clamorosa, non poteva mancare l’ormai puntuale review bombing, anche se per un motivo preciso.

Il tempo che il titolo di From Software si sia accomodato nelle console e nei PC dei giocatori di tutto il mondo, arriva il momento di fare i conti, letteralmente.

Quanto ha venduto il soulslike? Tanto, ma probabilmente ancora di più di quanto vi potreste immaginare, stando all’analisi di Games Industry.

Per prima cosa: tolti i capitoli di FIFA, Elden Ring è il più grande lancio nel Regno Unito (da sempre la cartina tornasole del mercato europeo) da Red Dead Redemption 2.

I dati forniti dalle analisi GSD sono molto interessanti, e ci permettono di capire il successo dell’ultima fatica di From Software.

Elden Ring ha venduto due volte e mezzo Horizon: Forbidden West, e nella prima settimana ha venduto più di Cyberpunk 2077. Se non vi bastassero questi dati già impressionanti, la prima settimana del soulslike è stata anche più profittevole di quella di Assassin’s Creed Valhalla.

In particolare i titoli Ubisoft e CD Projekt Red sono stati tra i migliori lanci degli ultimi due anni, e considerate le vendite complessive si tratta di un traguardo davvero notevole.

Di recente Cyberpunk 2077 ha ricevuto anche il tanto atteso aggiornamento next-gen, di cui vi abbiamo parlato appena è stato pubblicato.

Update nel quale si nasconde anche una missione segreta, stando a quanto scoperto di recente dai giocatori.

E con tutto questo successo, Elden Ring diventerà facile prima o poi? La risposta di Miyazaki non vi piacerà.