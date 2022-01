Elden Ring avrà un mondo interconnesso (ed è tutto merito di Dark Souls)

Manca ormai poco all’arrivo di Elden Ring, il nuovo titolo di FromSoftware che è sicuramente diventato uno dei giochi più attesi di tutto il 2022 e che avrà il non facile compito di raccogliere l’eredità della trilogia di Dark Souls.

Hidetaka Miyazaki e il suo team hanno lavorato duramente allo sviluppo di Elden Ring, al punto che non hanno voluto nascondere tutto il loro entusiasmo nelle loro recenti interviste.

Lo stesso Miyazaki ha infatti ammesso di aver realizzato quello che considera essere «il suo gioco perfetto», o quantomeno la produzione che si avvicina maggiormente al suo titolo ideale: per questo motivo, è convinto che sarà il miglior gioco di sempre di FromSoftware.

I fan potranno aspettarsi non solo un’esperienza impegnativa e divertente, ma anche la brutalità tipica del team di sviluppo, come del resto era apparso già evidente dai primi materiali condivisi in rete.

Ma da Dark Souls non sono stati ripresi soltanto lo stile di gameplay e le ambientazioni dark fantasy, ma anche il design del mondo di gioco, che anche in questo capitolo sarà interconnesso.

Lo ha svelato lo stesso Hidetaka Miyazaki in un’intervista rilasciata al magazine Edge (via Screen Rant), che ha confermato l’accuratezza di uno dei tweet rilasciati negli ultimi giorni dall’account ufficiale di Elden Ring:

Like the Erdtree itself, a Tarnished's path reaches up to the branches of the heavens and twists down into the roots of the earth. ​

​#ELDENRING pic.twitter.com/32aJcIMk22

— ELDEN RING (@ELDENRING) June 14, 2021