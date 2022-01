Un remake per PS5 era così ben fatto graficamente che ha messo pressione a Elden Ring, svela Miyazaki

Ormai siamo a gennaio, il che vuol dire che fra circa due mesi i giocatori potranno finalmente mettere le mani su uno dei progetti più attesi e con più hype degli ultimi anni.

Stiamo ovviamente parlando di Elden Ring, il nuovo titolo di FromSoftware sviluppato in collaborazione con lo scrittore fantasy George R. R. Martin, il quale si è dimostrato decisamente entusiasta di aver lavorato ad una produzione mastodontica come questa.

Sul titolo la pressione è veramente tanta, le aspettative sono a mille, soprattutto da parte dei fan dei giochi di From. A sentire il peso delle aspettative è proprio il famoso director Hidetaka Miyazaki, il quale sente ha affermato (via VGC) che il team di sviluppo ha sentito prepotentemente la pressione esercitata dal lavoro fatto da Bluepoint con il remake di Demon’s Souls per PS5.

In particolare Miyazaki si è riferito alla componente grafica del titolo, che ha imposto degli alti standard per quanto riguarda tutte le future produzioni next-gen.

«Si, sono abbastanza sicuro che il nostro staff che si occupa della creazione della grafica abbia sentito la pressione più di chiunque altro. E non soltanto con Elden Ring, ma con tutti i giochi che facciamo. La fedeltà grafica è una componente che solitamente non mettiamo tra le nostre principali priorità. Quello che cerchiamo dal comparto grafico dipende dai sistemi e da ciò che richiede il gioco stesso, e ha sicuramente una priorità inferiore rispetto agli altri elementi dello sviluppo. […] Questo è il campo in cui elogio di più il team che si occupa della grafica perché so che lavora tantissimo. Lo hanno fatto anche con Elden Ring – il nostro graphic-systems team e i nostri programmatori hanno lavorato per implementare nuove feature in modo da dare vita al gioco più bello graficamente da noi mai creato».

Miyazaki ha poi continuato affermando di non aver giocato il remake di Demon’s Souls a opera di Blupoint poiché non vuole rivisitare delle sue vecchie creazioni, ma è veramente entusiasta di vedere il suo «look moderno, e la nuova grafica da current-gen».

Non resta che attendere il 25 febbraio per toccare con mano le novità di Elden Ring che, a quanto pare, sarà molto più brutale di quanto pensate.

Infine sembra già che i fan si siano adoperati per cominciare a spulciare il simbolismo di Elden Ring, e proprio il logo del gioco parrebbe nascondere qualcosa di cui nessuno si era accorto fino a solo pochi giorni fa.