eFootball, non c’è pace: rinviato l’update 0.9.1

Avvenuto solo alcune settimane fa, il lancio di eFootball – nuova simulazione calcistica free-to-play di Konami – non è stato certo dei migliori

Il rivale di FIFA 22 sembra infatti essere partito con il piede sbagliato, visto che il gioco è stato vittima di critiche e recensioni negative da parte dei giocatori delusi dalle condizioni inaccettabili del prodotto in fase di rilasciato.

Il day-one del gioco è infatti stato decisamente travagliato, tale da essere riuscito in soli due giorni a far diventare e Football il titolo più odiato di sempre su Steam.

Vero anche che all’inizio del mese Konami aveva promesso il rilascio di una patch, ossia l’aggiornamento 0.9.1, atto a correggere gran parte dei difetti riscontrati al lancio. A quanto pare, però, ci sono brutte notizie.

Attraverso il suo account Twitter, Konami ha infatti confermato che l’update per eFootball slitterà di alcuni giorni, con un rilascio previsto ora durante i primi giorni del mese di novembre.

Il messaggio originale recita, nello specifico:

Grazie mille per aver giocato a eFootball 2022. Vorremmo informare tutti gli utenti che abbiamo deciso di ritardare il rilascio della versione 0.9.1 all’inizio di novembre. Ci scusiamo sinceramente per il ritardo e l’inconveniente causato. La nostra speranza è che il tempo aggiuntivo ci permetterà di garantire che l’esperienza sia migliorata per tutti i nostri utenti. Annunceremo la data e i dettagli delle correzioni non appena saranno confermati. Nel frattempo,

continueremo a lavorare per migliorare il gioco e non vediamo l’ora di lavorare con voi su eFootball 2022. Grazie per la vostra pazienza.

Al momento, quindi, non è ancora chiara la data di rilascio per il nuovo e attesissimo update, previsto in precedenza per il 28 ottobre prossimo e ora slittato di qualche settimana.

Del resto, eFootball è andato a finire addirittura nella categoria di giochi «horror psicologici», cosa questa che avrà dato da pensare agli stessi sviluppatori.

La situazione si era rivelata infatti talmente grave al punto da spingere Konami a scusarsi per il lancio del gioco, pur ammettendo che la prima patch non sarebbe arrivata in tempi brevi.

Ricordiamo in ogni caso che nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che il nostro primo contatto con il gioco non è stato affatto soddisfacente.