eFootball, il nuovo PES prepara già un DLC (e vi farà felici)

Com’è noto, il prossimo capitolo della serie calcistica di Konami si chiamerà eFootball, portando il franchise verso nuove vette di eccellenza.

PES 2021 verrà quindi ricordato come l’ultimo episodio legato allo storico marchio Konami, divenuto con gli anni una vera e propria garanzia di qualità

La scelta però non è stata presa bene dai fan, al punto che «RIP PES» è diventato in poco tempo di tendenza sui vari social.

Vero anche che eFootball sarà però totalmente gratis, cosa questa che ha sicuramente solleticato il palato dei giocatori di tutto il mondo.

Ora, Konami ha annunciato via Twitter che eFootball non abbandonerà le modalità offline e anzi aggiungerà varie modalità extra, tra cui la Master League, come DLC a pagamento opzionale da rilasciare in seguito.

La notizia arriva dopo la conferma circa una serie di funzionalità che verranno incluse nel nuovo simulatore, come il matchmaking cross-platform, le quali verranno aggiunte gioco free-to-play tra l’autunno 2021 e l’inverno 2021.

Poco sotto, la roadmap dei contenuti in arrivo (via PSU):

Inizio autunno:

Esperienza di gioco completamente nuova, mossa da Unreal Engine

Matchmaking cross-generazionale (ovvero PlayStation 5 contro PlayStation 4, Xbox Series X|S contro Xbox One)

Partite locali con FC Barcelona, ​​Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri ancora

Autunno:

Matchmaking multipiattaforma tra console e PC

Modalità Team Building (Nome da definire): costruisci la tua squadra acquisendo giocatori

Leghe online (nome da definire): prendi la tua squadra originale e gareggia in una lega globale e competitiva

Sistema Match Pass: guadagna oggetti e giocatori giocando a eFootball

Inverno:

Aggiunto supporto per controller mobile

Matchmaking multipiattaforma completo su tutte le piattaforme disponibili, compresi i dispositivi mobili con controller compatibile

Al via i tornei di eSport professionistici e amatoriali

Ricordiamo anche che è stato da poco rivelato che Neymar è diventato il nuovo ambasciatore della serie, diventando quindi il testimonial di questo nuovo capitolo.

Su SpazioGames abbiamo già avuto modo di provare eFootball grazie alla beta multiplayer, spiegandovi come il gioco ci ha già fatto vedere un assaggio di next-gen.

I fan del “vecchio” PES 2021 non devono disperare, visto che potranno comunque continuare a giocarci approfittando anche dell’ultimo e importante aggiornamento.